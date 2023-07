Ooms van doodgeschoten meisje in Merksem (11) op Amerikaanse sanctielijst

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft woensdag drie Belgen op de sanctielijst gezet wegens hun betrokkenheid bij internationale drugshandel.

Het gaat om Othman El Ballouti – die beschouwd wordt als een van de grootste drugshandelaars in Europa – en twee van zijn handlangers, zijn broer Younes El Ballouti en Youssef Ben Azza. Dat blijkt uit een mededeling van het Amerikaanse ministerie.

De drie ‘zijn betrokken bij de import en de handel van verdovende middelen, die bestemd waren voor de Amerikaanse en Europese markten’, aldus het ministerie van Financiën in een verklaring. Het gaat vooral om een handel in cocaïne en fetanyl. Als gevolg van de sancties worden hun eigendommen in de VS geblokkeerd. Ook financiële transacties in de VS zijn niet meer mogelijk.

Samen met de drie Belgen wordt ook een Mexicaan op de sanctielijst gezet.

Volgens het ministerie van Financiën leidde Othman El Ballouti een internationale criminele organisatie die grote hoeveelheden cocaïne in zeecontainers binnensmokkelde in de haven van Antwerpen. Vervolgens werden de drugs verder verdeeld in heel Europa. ‘De netwerken van Othman El Ballouti voor het witwassen van geld en de aanvoer van verdovende middelen zijn gelinkt aan bedrijven in de Volksrepubliek China en met Zuid-Amerikaanse cocaïneleveranciers’, meldt het Amerikaanse ministerie nog.

De drie mannen worden door ons land gezocht. Vermoed wordt dat ze zich momenteel in Dubai beviden. Younes El Ballouti is in januari door de correctionele rechtbank van Antwerpen nog bij verstek tot tot acht jaar cel veroordeeld voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Othman en Younes El Ballouti zijn ook de ooms van de 11-jarige Firdaous, die in januari omkwam bij een aanslag in Merksem.