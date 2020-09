De oom van Ilias, de 12-jarige jongen uit Mortsel die vorige week vier dagen lang verdween, is maandag aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van ontvoering van een minderjarige door geweld, list of bedreiging.

De aanhouding komt er omdat het onderzoek nog duidelijk moet maken wat het kader is waarbinnen de feiten zich hebben afgespeeld, klinkt het.

Ilias verdween donderdagochtend nadat hij met de fiets vanuit Mortsel naar school was vertrokken en werd even later alleen nog door een camera in Wilrijk opgepikt, toen hij schijnbaar van school wegreed. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd en nog diezelfde dag volgde er een opsporingsbericht.

De politie onderzocht tal van tips en familie en sympathisanten hielden verschillende zoekacties, maar de jongen werd pas zondag teruggevonden, in de Waalse gemeente Steenkerke. Hij bevond zich in het gezelschap van zijn 26-jarige oom en verkeerde in goede gezondheid.

Psychiatrisch onderzoek

De oom zou met Ilias per fiets onderweg zijn geweest naar Frankrijk, nadat hij eerder tegen hun familie zou hebben gezegd dat hij op vakantie ging. Tot zondag gaf de man geen teken van leven en kon dus niet worden nagegaan of Ilias bij hem was.

Wat de oom precies bezielde, wordt nog verder onderzocht. Het staat wel vast dat alles goed voorbereid en gepland werd, stelt het parket. De onderzoeksrechter heeft opdracht gegeven tot een psychiatrisch onderzoek van de man. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

Ilias werd zondag herenigd met zijn gezin. De jongen en zijn directe omgeving krijgen psychologische steun aangeboden om de gebeurtenissen te verwerken. (Belga)

