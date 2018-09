Enorme bosbranden in het westen van het land, recordtemperaturen in de poolcirkel, vernietigende orkanen in de Atlantische en Grote Oceaan... Als we de uitstoot van broeikasgassen niet snel aan banden leggen, zullen deze vormen van vernietigende natuurrampen alleen maar erger worden.

Het is makkelijk om moedeloos te worden omtrent de kansen van de mensheid op succes. De regering-Trump heeft aangekondigd dat ze de VS wil terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs, probeert strenge brandstofnormen voor auto's in Californië terug te schroeven, wil uitstootnormen voor methaan ongedaan maken en probeert steenkoolcentrales te steunen.

Maar, en dat is belangrijk om in gedachten te houden: geen van die pogingen is tot nog toe geslaagd.

Ook zonder Trump zullen de VS zich aan het akkoord van Parijs houden.

De Verenigde Staten kunnen zich voor november 2020 juridisch niet terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Californië en andere staten zijn rechtszaken gestart tegen aanvallen op de brandstofnormen. Er zijn ook juridische stappen genomen om de limieten op de methaanuitstoot te beschermen. En steenkoolcentrales worden uit de markt geduwd omdat de inwoners van zowel rode als blauwe staten schonere en goedkopere energie willen, en de privésector speelt daarop in. In grote delen van het land is de kostprijs van hernieuwbare energie nu lager dan die van steenkool.

De Amerikanen wachten niet op Washington om actie te ondernemen, omdat de voordelen duidelijk zijn.

Amerika's belofte

Meer nog: sinds het Witte Huis de terugtrekking uit het klimaatverdrag van Parijs aankondigde, hebben meer dan drieduizend steden, staten, bedrijven en andere groepen hun steun voor het akkoord verklaard. We volgen hun engagementen via het initiatief "America's Pledge".

Samen vormen die spelers de derde grootste economie ter wereld, en ze vertegenwoordigen meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking. Ze drijven hun inspanningen op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de doelstellingen van Parijs te naderen, net zoals de rest van de wereld dat doet.

In rode en blauwe staten worden doelstellingen vastgelegd en gehaald. Zo wil Orlando in Florida 100 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen - tegen 2020 zal dat al een vijfde zijn. Los Angeles heeft zijn uitstoot nu al met 26 procent verminderd en gaat verder. Texas zal volgend jaar al meer energie uit wind en zon halen dan uit steenkool. Pennsylvania heeft strengere regels aangenomen voor de uitstoot van methaan uit gasbronnen.

In Colorado wil de grootste stroomproducent een derde van zijn steenkoolcentrales sneller sluiten en vervangen met schone energie. Winkelgigant Walmart wil dat binnen de vijf jaar 20 procent van zijn vrachtwagens elektrisch rondrijdt.

Klimaattop

America's Pledge zal over al die stappen rapporteren op de Global Climate Action Summit, die gisteren (woensdag) is begonnen in San Francisco. Volgens onze berekening zijn al die stappen samen genoeg om de Amerikaanse belofte in Parijs binnen bereik te houden. De VS beloofden er om 26 procent van hun uitstoot te verminderen tegen 2025.

Het rapport wijst bovendien op tien gebieden in de VS waar steden, gemeenten en organisaties de uitstoot zelfs nog verder terug kunnen dringen, ook zonder steun van de federale regering.

Onze boodschap aan de wereld is eenvoudig: de Verenigde Staten nemen moedige stappen om hun beloftes uit Parijs te houden. En we hebben de marktkrachten en de publieke opinie aan onze zijde.

Economische voordelen

Natuurlijk is wat in Washington gebeurt belangrijk, en wie de realiteit ontkent, moet weggestemd worden. Maar de Amerikanen wachten niet op Washington om in actie te schieten.

De voordelen zijn duidelijk: bedrijven besparen geld door te investeren in schone energie en in efficiëntie. Technologiebedrijven doen gouden zaken door de kost van wind- en zonne-energie te doen dalen. En steden en staten verbeteren de volksgezondheid door hun lucht op te schonen, en versterken hun economie met een modernisering van hun infrastructuur. Iedereen erkent dat betere energie-efficiëntie en minder vervuiling in hun eigen economisch voordeel werken.

Dat soort leiderschap van onderuit zal de vooruitgang op het vlak van de klimaatverandering blijven stuwen, ongeacht welke obstakels Washington blijft bedenken.

Jerry Brown is de langst dienende gouverneur van Californië. Michael Bloomberg is de oprichter van mediabedrijf Bloomberg, voormalig burgemeester van New York en speciaal gezant van de VN voor de Strijd tegen de Klimaatverandering. Beide auteurs zitten mee de Global Climate Action Summit voor.