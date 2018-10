Ook vandaag en morgen stiptheidsacties bij douaniers op Brussels Airport

De douaniers houden donderdagochtend opnieuw stiptheidsacties op Brussels Airport om het personeelstekort aan te klagen bij de diensten die personen en goederen controleren. De vertraging voor aankomende passagiers bedraagt al zeker een uur. Ook vrijdag voeren de douaniers opnieuw actie, zegt Marc Nijs, secretaris van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten.

'We doen net hetzelfde als woensdag', zegt Nijs. 'Passagiers die aankomen, worden systematisch gecontroleerd, terwijl we er gewoonlijk een paar uithalen. We voeren eigenlijk gewoon de taak van de douanier uit.'

Reizigers van vertrekkende vluchten zijn niet getroffen door de acties. De actie is donderdagochtend gestart iets na 7 uur. Voor aankomende passagiers bedroeg de vertraging rond 8 uur al zeker een uur. 'We voeren actie tot rond het middaguur', aldus Nijs.

'Ook morgen zullen er opnieuw acties zijn, tenzij we plots een positief signaal van de minister (van Financiën Johan Van Overtveldt, nvdr.) krijgen. 'Nijs liet ook weten dat er mogelijk ook nog acties in het weekend zullen plaatsvinden.'

De vakbondssecretaris stelt voorts nog dat minister Van Overtveldt 'geen interesse' toont en 'compleet afwezig' is. 'Sinds het begin van de legislatuur hebben wij de minister welgeteld drie keer gezien', aldus Nijs. 'Men vraagt zich af of wij wel nog een minister van Financiën hebben.'

31 bijkomende douaniers

In een reactie zegt het kabinet van Van Overtveldt dat de minister en het management van de FOD Financiën de bezorgdheden van het douanepersoneel in Zaventem begrijpen. Ze verbazen zich wel over de timing van de stiptheidsactie. 'In het kader van de brexit komen er namelijk 141 douaniers bij, waarvan er 31 voorzien zijn voor Zaventem. Van die 31 zijn er ondertussen al zes actief. Vanaf 1 november tot 15 december komen er nog 25 bij. Snel dus', zegt de woordvoerder van de minister.

'Bovendien zal de minister aan de regering voorstellen om, afhankelijk van de finale uitkomst van de brexitonderhandelingen, bijkomende douaniers te voorzien zodat aan alle noden voldaan kan worden.'

Dat Van Overtveldt een gebrek aan interesse zou tonen, noemt zijn woordvoerder nog 'te zot voor woorden'. 'De minister is al tientallen keren op werkbezoeken en vergaderingen geweest bij de douane. En dat niet enkel in Zaventem, maar overal in het land.'