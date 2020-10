De UHasselt heeft beslist om vanaf 1 november over te schakelen naar code rood. De lessen gaan vanaf dan maximaal online door.

'Als universiteit zijn we het aan onszelf verplicht om verantwoordelijk te handelen en onze maatschappelijke rol op te nemen. Het is mede aan ons om de verspreiding van het virus tegen te gaan', zegt rector Bernard Vanheusden. Verschillende universiteiten hebben maandag al van code oranje naar code rood geschakeld.

De Limburgse universiteit had voor deze week al een aanpassing in de bezettingsgraad van de leslokalen naar 1:5 aangekondigd, met uitzondering voor de eerstejaars. Door vanaf 1 november naar code rood te gaan, heeft de UHasselt deze week nog de tijd om de omschakeling naar maximaal online onderwijs te maken. Er is geen einddatum voorzien.

Kwartielexamens

Practica en labo's blijven wel mogelijk op de campus. Ook stages kunnen blijven doorgaan volgens de veiligheidsvoorschriften van de stageplaats. De omschakeling naar code rood betekent echter niet dat de campussen sluiten. Thuiswerken is de norm voor zover dit binnen de job kan, maar docenten en studenten mogen nog steeds naar de campus komen als dat noodzakelijk is. Verder blijft het restaurant open en worden er afhaalmaaltijden voorzien. Ook de bibliotheek blijft open.

De kwartielexamens - van 16 tot 27 november - gaan door zoals gepland. Voor mondelinge examens kan dat digitaal. Examens die schriftelijk gepland zijn, kunnen zoals voorzien on site plaatsvinden. Omdat heel wat lessen in aula's wegvallen, kunnen mogelijk meer examens op campus Hasselt en Diepenbeek plaatsvinden.

Voor een deel van de examens wil UHasselt uitwijken naar de Ethias Arena. Er is toestemming gevraagd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om daar een uitzondering voor te krijgen. (Belga)

