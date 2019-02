Ook SP.A, PS en MR steunen 'bijzondere klimaatwet' van groenen

Eerder lieten de Franstalige oppositiepartijen CDH, PS en DéFI al weten te willen verder werken op de tekst.

Het voorstel van de groenen is gebaseerd op de tekst van een groep academici van de UGent, UHasselt, UCLouvain en de Université Saint-Louis, die vrijdag is voorgesteld.

Strenger

SP.A is zeker bereid om die tekst mee te ondersteunen en te ondertekenen, zegt voorzitter John Crombez, al willen de socialisten wel graag nog enkele 'ambitieuzere aanpassingen' zien. Het gaat onder meer om de afbouw van de uitstoot van broeikasgassen: in de klimaatwet is sprake van een vermindering met 95 procent tegen 2050, SP.A wil dat naar 100 procent opdrijven.

Daarnaast willen de socialisten ook verder gaan in transparantie. 'Het moet voor de burgers duidelijk zijn wie wat in het parlement tegenhoudt, en wie wat verdedigt', vindt Crombez. 'Ik veronderstel dat de rest daar wel in zal willen meegaan.'

Kamercommissie

De PS steunt eveneens de tekst, maar wil nog andere stappen zetten, zegt Kamerfractieleider Ahmed Laaouej. De socialisten pleiten daarom voor de oprichting van een bijzondere commissie in de Kamer, die zich moet bezighouden met de uitwerking van de klimaatwet. Daarin zouden ook de leden van de Senaat vertegenwoordigd moeten worden, vindt de PS.

'Als we echt willen dat deze tekst een kans maakt om voor het einde van de legislatuur goedgekeurd te worden, moeten we snel vooruitgang boeken en alle betrokken partijen integreren in onze discussies', zegt Laaouej. 'Om dat te doen, hebben we nood aan een echte werkmethode.'

De oprichting van een bijzondere commissie Klimaat 'is een mogelijkheid' voor Crombez. 'Maar mijn vraag is vooral dat alle partijen de hoogdringendheid van het debat erkennen. Het is tijd om kleur te bekennen: voor de verkiezingen moet er duidelijkheid komen over de standpunten rond klimaat.'

Eerder kondigde ook de MR aan het wetsvoorstel mee te zullen ondertekenen in de Kamer. 'De MR verwelkomt deze tekst en wil actief deel uitmaken van het debat in de Kamer', zegt voorzitter Olivier Chastel in een mededeling van de partij. 'In de verkiezingsprogramma's zullen we binnenkort onze ambitieuze voorstellen op vlak van energie, klimaat en betere mobiliteit onthullen'.