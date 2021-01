De Brusselse tak van de socialistische vakbond ABVV vreest dat de stadstol die de Brusselse regering van minister-president Rudy Vervoort (PS) wil invoeren, zal leiden tot ongelijkheden tussen werknemers.

ABVV (FGTB) Brussel kan daarom de plannen niet aanvaarden, de vakbond zal het ook aankaarten in het overleg dat de Brusselse regering opgestart heeft. 'Om allerlei redenen - geen sociaal overleg, kosten voor de werknemers, ongelijkheid tussen de werknemers, geen begeleidende maatregelen, coronacrisis - zijn deze plannen in hun huidige vorm helaas onaanvaardbaar voor ABVV-Brussel', zegt de vakbondsafdeling in een persbericht.

De vakbond ziet de noodzaak in van maatregelen die sleutelen aan de mobliliteit en is weliswaar voorstander van het belasten van het gebruik van de wagen, en niet het bezit. 'Maar al gaan de plannen van de Brusselse regering uit van dit principe, in hun huidige vorm roepen ze te veel problemen en vragen op.' Er was bijvoorbeeld voorafgaand geen overleg met de sociale partners, noch met de andere gewesten. Die gewesten krijgen ook een veeg uit de pan, omdat er geen wil is tot overleg over de Brusselse mobiliteitsproblemen, maar een 'krachttoer van de Brusselse regering' lijkt niet de beste manier.

De bond stelt dat de belasting 'grotendeels ten laste valt van de werknemers, wat de onderlinge ongelijkheid doet toenemen'. Niet in alle gevallen zal de bijhorende afschaffing van de andere autobelastingen bijvoorbeeld de bijkomende kosten compenseren. 'Wij vrezen dat reeds kwetsbare werknemers de eerste slachtoffers zijn van deze nieuwe ongelijke behandeling.'

Het is niet de eerste keer dat Vervoort uit eigen hoek tegenkanting krijgt voor de plannen. Waals minister-president en partijgenoot Paul Magnette zei eerder deze maand dat de stadstol pas in volgende legislatuur ingevoerd zou worden en er dus niet zou komen voor 2024.

