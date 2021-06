De stad Sint-Niklaas gaat staalnames en -analyses op de aanwezigheid van PFOS laten uitvoeren op het hele grondgebied.

Dat heeft het stadsbestuur vrijdag meegedeeld in een reactie op de PFOS-vervuiling door de fabriek van 3M in Zwijndrecht.

Het stadsbestuur toont zich 'zeer bezorgd' over de berichten in de media. Een deel van het grondgebied, van deelgemeente Nieuwkerken tot het stadscentrum, ligt binnen de perimeter van 15 kilometer tot waar de gezondheidseffecten van de vervuiling volgens de eerste onderzoeken zouden kunnen reiken.

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de eventuele impact, heeft het stadsbestuur vrijdag opdracht gegeven om een bodemsaneringsdeskundige staalnames en -analyses op de aanwezigheid van PFOS te laten uitvoeren op het hele grondgebied. Ook nam de stad al contact op met OVAM, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het agentschap zorg en gezondheid om in gesprek te gaan over eventuele maatregelen die volgen uit de testresultaten, luidt het in een persbericht.

