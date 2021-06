Na de rechtse oppositie weigert ook de PVDA mee te werken aan een correctionalisering van haatmisdrijven. Dat zegt voorzitter Peter Mertens donderdag in De Standaard. Zo wordt de vereiste tweederdemeerderheid niet gehaald die vereist is om artikel 150 van de grondwet aan te passen om alle vormen van haat­spraak weg te halen bij assisen.

Het initiatief om de artikels 25 en 150 van de Grondwet aan te passen, komt van Groen-Kamerlid Kristof Calvo. Hij wil meer garanties inbouwen op persvrijheid en wil haatspraak effectiever kunnen bestraffen. Over het eerste artikel bestaat weinig discussie, maar zonder de steun van de N-VA of Vlaams Belang zou de PVDA de nodige zetels moeten leveren om met een tweederdemeerderheid artikel 150 van de grondwet aan te passen.

Assisen toegankelijker

De partij is niet bereid die steun te bieden, zegt voorzitter Peter Mertens nu. Hij wijst erop dat haat­spraak in alle vormen vandaag al voor een correctionele rechtbank verschijnt, behalve wanneer het in neergeschreven vorm als drukpersmisdrijf geldt. Volgens Mertens is het goed dat daar voor assisen en dus een volksjury gekozen is. 'Ik wil gerust praten over het eenvoudiger en toegankelijker ­maken van assisen, maar het is wel ­belangrijk dat de drukpers vrij blijft.'

Mertens beseft dat hij nu weggezet dreigt te worden als iemand die haatspraak duldt. 'Hoegenaamd niet natuurlijk, en ook de strijd ­tegen racisme is voor ons absoluut noodzakelijk. Dat is net de hypocrisie in deze kwestie. Jarenlang heeft men nagelaten om een deftig antiracismebeleid uit te rollen. Het gebrek daaraan mag geen reden zijn om nu de vrije meningsuiting te beperken. Dat zou een flauw excuus zijn.'

Reactie Calvo

In een reactie op Twitter noemt Calvo het jammer dat zowel N-VA als PVDA kiest voor 'spektakeloppositie'. 'Maar wij werken inhoudelijk verder aan hervorming #artikel150. Te belangrijk om meteen op te geven', luidt het. Calvo verduidelijkt dat het al langer duidelijk was dat het vinden van een tweederdemeerderheid niet vanzelfsprekend zou zijn: 'Vandaar dat ik altijd heb geopperd voor een open dialoog in de schoot van het parlement'.

Hij wil nu aan de slag gaan met de adviezen die experten aangeleverd hebben. 'Hopelijk lukt het om alsnog samen te werken. Dat was vanaf dag 1 onze ambitie: een zo breed mogelijk coalitie (vinden) voor de verruiming van persvrijheid en tegen de straffeloosheid van haatspraak.'

