Toegankelijke treinen, waar ook personen met een beperkte mobiliteit zelfstandig op en af kunnen? Dat blijft de komende dertig jaar wellicht een illusie. De NMBS wil namelijk opnieuw wagons bestellen die niet matchen met de perronhoogtes, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

'Onbegrijpelijk', zegt Ingrid Borré, vicevoorzitter van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH). Die onderzoekt alle federale maatregelen die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap en formuleert daarover adviezen.

In 2015 gaf de raad al eens het advies aan de NMBS om geen wagons type M7 aan te kopen. De spoorwegmaatschappij bestelde dat type toch en gaat nu zelfs nog een tweede bestelling plaatsen. Ook al komt de hoogte van de opstap niet overeen met de perronhoogte.

'Zo'n wagon gaat makkelijk 30 jaar mee. Dat wil dus zeggen dat het nog vele decennia zal duren vooraleer mensen met een mobiele beperking zelfstandig de trein kunnen nemen', zegt Borré.

Volgens de woordvoerder van de NMBS is wel degelijk rekening gehouden met personen met een handicap bij de bestelling van de M7's. 'Die M7's zijn dubbeldekwagons en zijn absoluut nodig om de stijging van het aantal passagiers op te vangen. We gaan ervoor zorgen dat alle treinen een multifunctioneel rijtuig hebben, een grote open ruimte met een aangepast toilet en aangepast intercomsysteem.'

Maar dat aangepaste rijtuig zal dus ook een instaphoogte van 63 centimeter hebben, waardoor mensen met een beperking verplicht worden om assistentie te vragen.

