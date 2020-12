Na de kerstvakantie, op maandag 4 januari, gaan de scholen opnieuw open. De huidige maatregelen in het onderwijs blijven zeker in de twee weken na de heropening gelden, dus tot en met 15 januari. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maandag na overleg tussen de onderwijspartners en de virologen.

'Ik wil geen verlenging van de kerstvakantie zoals hier en daar geopperd wordt. Dat zou de leerachterstand enkel vergroten', aldus de minister. 'We hanteren al heel lang strenge veiligheidsmaatregelen en scholen zijn niet de motor van het virus. Laat ons er dus voor zorgen dat scholen niet nog meer dan vandaag het slachtoffer worden.'

De huidige geldende gezondheidsmaatregelen blijven zeker van kracht in de eerste twee weken na de kerstvakantie, dus tot en met 15 januari. 'Schoolteams moeten zich in de kerstvakantie dus niet voorbereiden op nieuwe maatregelen vanaf 4 januari', klinkt het nog.

Contactonderwijs

Op zaterdag 2 januari staat een nieuwe evaluatie gepland. Dan bekijken de onderwijspartners of er in de toekomst verstrengingen nodig zijn, dan wel of er ruimte kan komen voor bijvoorbeeld meer contactonderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

De onderwijspartners roepen iedereen op om de richtlijnen te volgen en om tijdens de kerstvakantie ook geen buitenlandse reizen te maken, als die niet strikt noodzakelijk zijn. 'Dat zal helpen om de scholen open te houden', klinkt het nog. (Belga)

