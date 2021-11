Naast Open Vld is ook de Franstalige liberale zusterpartij MR niet voor een algemene vaccinatieplicht. Dat zei minister van Zelfstandigen David Clarinval zondag op 'C'est pas tous les jours dimanche'. "Een vals goed idee", noemde hij de vaccinatieverplichting.

De vaccinatieverplichting voor het zorgpersoneel is al beslist, maar over een verplichting voor de hele bevolking bestaat op dit moment geen eensgezindheid. Het Overlegcomité van woensdag evacueerde de discussie naar het coronacommissariaat, dat tegen 15 januari alle pistes die de vaccinatiegraad in ons land nog kunnen opdrijven moet onderzoeken. De algemene vaccinatieverplichting is één van die pistes.

Premier Alexander De Croo liet al verschillende keren blijken dat hij geen voorstander is van een algemene vaccinatieplicht. Dat standpunt herhaalde hij zondag nog eens op VTM Nieuws. 'Ik weet niet of die maatregel zal helpen om mensen te overtuigen van het vaccin, of eerder een omgekeerd effect zal hebben', zei hij. 'Bovendien vraag ik me af wat we gaan doen met mensen die zich niet willen laten inenten: vastbinden op een stoel? Praktisch gezien is dat niet evident.' De liberale premier krijgt daarin de steun van de MR, de Franstalige zusterpartij in zijn regering.

'We zitten op dezelfde lijn', verzekerde MR-minister David Clarinval zondag op de Franstalige televisiezender RTL-TVI. 'We vinden dat een vals goed idee.'

De socialistische vicepremiers Pierre-Yves Dermagne (PS) en Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn wél voorstander van een algemene prikplicht, zeiden ze tijdens dezelfde uitzending. 'Ik was filosofisch altijd tegen, maar ik ben van mening veranderd', gaf die laatste toe. 'Met de Deltavariant (die veel besmettelijker is dan het aanvankelijke coronavirus, red.) weten we dat we iedereen moeten vaccineren, zonder uitzondering.'

De MR staat nog wel achter de vaccinatieverplichting voor het zorgpersoneel, benadrukte Clarinval nog. Het kernkabinet bereikte daar maandagavond al een akkoord over, maar moest dat vrijdagavond na protest van de Franstalige socialisten bijsturen. Zorgpersoneel dat weigert kan nog steeds vanaf april ontslagen worden, maar op aandringen van de PS wordt er nu ook een clausule voorzien waardoor personeelsleden er zelf voor kunnen kiezen om geschorst te worden in plaats van ontslagen. Ze vallen dan wel zonder loon of uitkering, maar kunnen hun job opnieuw oppikken als ze toch zouden beslissen om zich te laten inenten.

Voor de MR hadden die sancties gerust strenger mogen zijn, klonk het.

