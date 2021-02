Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid in de vorige federale regering, haalt in een interview met de Franstalige krant La Dernière Heure scherp uit naar de experten die de regering adviseren in de coronacrisis.

De Block, die in de regering-De Croo werd opgevolgd door Frank Vandenbroucke (SP.A), zegt in La Dernière Heure dat ze nog steeds dezelfde discussies merkt als toen zij nog minister was. 'Ik weet hoe lastig het is', zegt ze.

'Ik hoor mensen, die geen dokters of politici zijn, mij vertellen dat er te veel informatie is en dat die niet eenduidig is,' zegt De Block. 'Zelfs op televisie maken ze ruzie. Dat is hun recht, maar het is voor de mensen niet duidelijk.

'Dat was vorig jaar ook al zo. Toen zeiden de virologen dat het oké was om te gaan skiën in Italië. Daarna veranderden ze van mening en zeiden ze dat ze ons gewaarschuwd hadden.' Of dat een specifieke verwijzing naar viroloog Marc Van Ranst en zijn communicatie rond deze tijd vorig jaar is, wil De Block niet bevestigen.

'De experten kondigen nu een derde golf aan, een vierde, een vijfde... Het publiek walgt van al die communicatie,' zegt ze. 'Het biedt geen enkel perspectief.

Liberale kritiek

Het is niet de eerste keer dat er uit liberale hoek kritiek komt op de experts die de federale regering adviseren. Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vinden dat de experten zich terughoudender moeten opstellen.

