'Als er geen antwoord komt van de sociale partners zal de minister een voorstel maken met die 0,4 procent, maar ook met een bevriezing van de dividenden en de lonen van de CEO's.' Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag herhaald in De Ochtend.

Bonden en werkgevers onderhandelen al enkele maanden over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Er is een marge voor 0,4 procent opslag, bovenop de index. Maar voor de vakbonden is dat onvoldoende, zeker voor sectoren die tijdens de coronacrisis goed hebben geboerd. Ze bonden bliezen dinsdag het overleg op.

Door de uitlatingen van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die de loonsverhoging koppelt aan de verhoging van de dividenen, lijken socialisten en liberalen nu lijnrecht tegenover elkaar te staan. Premier Alexander De Croo ondernam donderdag een ultieme poging om de partijen samen te brengen. Daar werd afgesproken dat de vakbonden en de werkgevers opnieuw aan tafel gaan, maar niet over de lonen.

'We wachten op een voorstel van de sociale partners', zei Magnette, die dat antwoord vrijdag nog verwacht. 'Komt dat antwoord er niet, dan zal de minister een voorstel maken met die 0,4 procent, maar ook met een bevriezing van de dividenden en de lonen van de CEO's. Dan zal er een discussie binnen de regering daarover plaatsvinden', herhaalde Magnette vrijdagochtend.

'Lukt dat niet, dan komt er vrijheid van onderhandeling overal. In alle sectoren en bedrijven kunnen de vakbonden dan een verhoging van de lonen vragen', aldus Magnette.

Tweet van Bouchez

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde op Twitter verontwaardigd op de woorden van de PS-voorzitter. 'Mag ik aan Paul Magnette herinneren dat er een regeerakkoord is? Door dividenden te verbieden, ontneem je de staat en het sociaal beleid miljarden euro's inkomsten via zijn participaties en belastingen. Achter populisten aanhollen is nooit een goed idee'.

'Het zal een moeilijke discussie zijn', antwoordde Magnette. 'Maar er is ook een regeerakkoord en dat zegt dat er een marge gecreëerd zal worden van 0,4 procent. Als er een marge is voor de coronapremie en voor de minimumlonen, dan is het ok, dan kunnen we makkelijk een akkoord vinden.'

'We wisten dat dit een moeilijk dossier zou zijn. We hebben heel lang over de loonwet gesproken tijdens regeringsvorming. Er was een diep meningsverschil', zei Magnette. Die vertrouwt erop dat er een oplossing uit de bus zal komen. 'Ook in de regering-Verhofstadt waren er verhitte discussies, maar we zijn altijd in staat geweest om een oplossing te vinden. Dat elke partij zijn standpunt heeft, dat is de basis van de democratie.'

