Ook in Luik en Namen trokken jongeren de straat op voor het klimaat

Om de actie aan het stadhuis mogelijk te maken, werden in Luik enkele straten in het centrum afgesloten. Nog tot een stuk in de namiddag was het verkeer in de stad ernstig verstoord. De Luikse burgemeester Willy Demeyer had zijn toestemming voor de actie gegeven en liet weten open te staan voor een gesprek met een delegatie over de klimaatproblematiek. Volgende donderdag wordt er een klimaatmars georganiseerd in de provinciehoofdstad.

Het was belangrijk voor ons om hier te zijn, omdat we niet naar Brussel konden gaan. Arnaud, leerling

In Namen verzamelden de leerlingen van verschillende Naamse scholen om 11 uur. Gewapend met protestborden vroegen ook zij om concrete maatregelen om onze planeet te beschermen. Een uur later begonnen ze aan hun optocht naar het stadhuis, waar een delegatie een gesprek van 45 minuten had met burgemeester Maxime Prévot.

'Het was belangrijk voor ons om hier te zijn, omdat we niet naar Brussel konden gaan', zei leerling Arnaud. 'We weten dat het niet gemakkelijk zal zijn om dingen echt te veranderen, maar het is door te blijven doorhameren dat we kunnen slagen.'

Om 13 uur waren de acties in Namen afgelopen.