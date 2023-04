Ook in eerste middelbaar kan je nu blijven zitten

Aan het einde van dit schooljaar zullen alle leerlingen van het eerste middelbaar in de A-stroom een A-, B-, of C-attest krijgen, zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist. Dat melden Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Nog niet alle middelbare scholen in Vlaanderen gaven hun eerstejaarsleerlingen een oriënteringsattest, dat zegt of de leerling geslaagd is (A-attest), van studierichting moet veranderen (B-attest), of moet zittenblijven (C-attest).

Sommige scholen redeneerden dat het na het eerste jaar te vroeg is om al een attest te geven. Aan die graadevaluatie, die de indruk gaf dat scholieren sowieso naar het tweede jaar konden overgaan, komt nu dus een einde. Alle leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs in de A-stroom – dus die op het einde van de basisschool hun getuigschrift behaalden – zullen meteen na het eerste middelbaar een volwaardige evaluatie krijgen.