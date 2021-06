Ook in Mechelen, Willebroek en Kleine-Brogel worden de PFOS-normen overschreden. In Mechelen gaat het om de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat. Daar komen maatregelen, meldt VRT NWS zaterdag.

Vrijdagavond kreeg de Vlaamse regering van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, te horen dat op drie plaatsen de PFOS-normen overschreden worden. Het gaat om het militair domein van Kleine-Brogel in Limburg, de site van de oude papierfabriek De Naeyer in Willebroek en om de site van de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat in Mechelen.

'Op het moment dat de brandweer verhuisde naar de nieuwbouw aan de Nekkerhal, is er in 2017-2018 een afsluitend onderzoek gebeurd', aldus Somers in het Radio 1-programma De Ochtend.

'Maar er is van OVAM nooit een signaal gekomen dat er bijzondere maatregelen moesten komen. En nu krijgen we plots het bericht dat de norm 12 keer overschreden is en dat er extra maatregelen nodig zijn', aldus Somers.

In een straal van 100 meter zal het Mechelse stadsbestuur vragen om geen grondwater te gebruiken en om niet te veel groenten uit de tuin te eten. Het onverharde terrein zal ook afgesloten worden zodat het niet meer betreden kan worden.

Somers vreest dat heel wat brandweersites in Vlaanderen een mogelijk risico inhouden, omdat in het brandweerschuim het vervuilende PFOS zat. 'We moeten zo snel mogelijk op al die sites metingen uitvoeren zodat we de omvang van het probleem kunnen inschatten', zegt Somers.

