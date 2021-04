Na N-VA vraagt nu ook de federale meerderheidspartij Groen dat de ministers wegblijven van het WK voetbal in Qatar.

N-VA diende eerder deze week al een resolutie in om de Belgische politieke vertegenwoordiging in het najaar van 2022 thuis te houden. Nu roepen ook Groen en Ecolo de federale regering op om niet naar het WK in Qatar te gaan zolang dat land de mensenrechten van arbeidsmigranten schendt. 'Het kan niet dat de Belgische regering zit te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft', zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt.

Groen roept niet op om het hele WK te boycotten. Er mag dus wel gevoetbald worden. 'Bij een totale boycot zou je de hefboom verliezen om zaken onder de aandacht te brengen', zegt De Vriendt. 'Het wordt ook afgeraden door mensenrechtenorganisaties en vakbonden ter plaatse, omdat de economische aderlating te groot zou zijn voor de arbeiders.'

Volgens Groen werden de resoluties van N-VA en Groen parallel voorbereid. 'Maar hopelijk kunnen we nu wel komen tot één tekst', aldus De Vriendt.

