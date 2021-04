De fysieke Belgian Pride parade door Brussel kan ook dit jaar wegens de coronacrisis niet plaatsvinden en wordt vervangen door een digitale editie op zaterdag 22 mei. De organisatie van de parade wil dat de mensen de Pride thuis vieren en roept hen op om hun stoep in de regenboogkleuren te hullen met stoepkrijt, zo meldt ze dinsdag.

Op zaterdag 22 mei wordt vanop de Grote Markt in Brussel een livestream voorzien. Vanaf 14 uur wordt een programma uitgezonden met muziek, interviews, dj-sets en getuigenissen. Vanaf 19 uur volgt een live dj-set met optredens. 'We willen dat de mensen thuis de Pride vieren en vooral ook tonen dat de LGBTQI+ - gemeenschap levendiger is dan ooit', zegt voorzitter Laurent Mallet.

De Pride krijgt het thema 'We Care', rond gezondheid in de brede zin van het woord. 'Het gaat dan niet enkel over lichamelijke gezondheid, maar ook over mentale en sociale gezondheid', zegt coördinatrice Rachael Moore. 'Jonge en oude alleenstaande LGBTQI+ - personen hebben het bijzonder moeilijk in een periode waar fysiek ontmoeten niet mogelijk is.'

Homofobie

De organisatie benadrukt dat, 'in een jaar waarin een homofobe moord plaatsvond in Beveren, het zorgen voor elkaar belangrijker is dan ooit'. 'Visibiliteit is nog harder nodig, maar dit moet gepaard gaan met bijkomende steun voor bijvoorbeeld meldpunten bij LGBTQI+ -fobische incidenten bij organisaties, gratis psychologische sessies door specialisten en betere vorming voor personeel van publieke diensten', zegt Moore. 'Daar strijden we dit jaar in het bijzonder voor.'

Op zaterdag 22 mei wordt vanop de Grote Markt in Brussel een livestream voorzien. Vanaf 14 uur wordt een programma uitgezonden met muziek, interviews, dj-sets en getuigenissen. Vanaf 19 uur volgt een live dj-set met optredens. 'We willen dat de mensen thuis de Pride vieren en vooral ook tonen dat de LGBTQI+ - gemeenschap levendiger is dan ooit', zegt voorzitter Laurent Mallet. De Pride krijgt het thema 'We Care', rond gezondheid in de brede zin van het woord. 'Het gaat dan niet enkel over lichamelijke gezondheid, maar ook over mentale en sociale gezondheid', zegt coördinatrice Rachael Moore. 'Jonge en oude alleenstaande LGBTQI+ - personen hebben het bijzonder moeilijk in een periode waar fysiek ontmoeten niet mogelijk is.' De organisatie benadrukt dat, 'in een jaar waarin een homofobe moord plaatsvond in Beveren, het zorgen voor elkaar belangrijker is dan ooit'. 'Visibiliteit is nog harder nodig, maar dit moet gepaard gaan met bijkomende steun voor bijvoorbeeld meldpunten bij LGBTQI+ -fobische incidenten bij organisaties, gratis psychologische sessies door specialisten en betere vorming voor personeel van publieke diensten', zegt Moore. 'Daar strijden we dit jaar in het bijzonder voor.'