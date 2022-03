De federale energieregulator CREG verzet zich tegen de kernuitstap. Dat schrijft De Morgen maandagavond, op basis van een nota bestemd voor federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). De inhoud van het rapport werd aan De Standaard bevestigd.

De Russische inval in Oekraïne moet tot een 'paradigmashift' leiden, stelt de CREG. De nota waarschuwt dat Rusland als de dominante gasleverancier van de Europese Unie een 'zorgwekkende marktmacht' heeft over de gas- en elektriciteitsprijzen, die kan leiden tot 'een ontwrichting van de waarde van het geld (door inflatie) en de economie in zijn geheel', schrijft De Morgen. 'Statistisch stellen dat België voor 6 procent afhangt van Russisch aardgas (...) gaat voorbij aan de huidige marktorganisatie', citeert de krant uit het rapport.

Onze afhankelijkheid van Russisch gas is volgens de CREG vergelijkbaar met die van Europa: ongeveer 40 procent. Om de Belgische afhankelijkheid van Russisch gas te verlagen pleit de energiewaakhond voor 'strategieën die de aardgasvraag zo sterk mogelijk verminderen en de bevoorradingszekerheid vrijwaren'. Maar omdat dat tijd vraagt, 'nog meerdere decennia', moeten beleidsmakers kiezen voor niet-aardgasgestookte energiebronnen en energie-efficiëntie, vervolgt de krant.

Door te stellen dat 'België de aardgasafhankelijkheid voor elektriciteitsproductie niet kan uitbreiden', zegt de CREG dat er best geen nieuwe gascentrales bijkomen, meent De Morgen. Wegens de politieke gevoeligheid pleit het rapport niet expliciet voor het openhouden van de twee jongste kerncentrales, vernam De Standaard. Maar volgens een bron binnen de CREG moet het rapport wel zo ge­lezen worden. Zo komt de kernuitstap nog meer onder druk te staan.

