Ook christelijke onderwijsvakbond sluit zich aan bij nationale staking

Het Nationaal Comité van COC (Christelijke Onderwijscentrale) heeft in haar vergadering vrijdag beslist om solidair te zijn met de nationale staking van 13 februari. Dat zegt Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van COC.

COC sluit zich aan bij wat de onderwijsbond noemt 'de terechte eisen van de drie grote vakbonden voor een substantiële loonsverhoging, een gezond evenwicht tussen werk en privé en een fatsoenlijke eindeloopbaanregeling voor alle werknemers van het land.'

'Ook in het onderwijs is er eenzelfde ongerustheid over het voortbestaan van een sterke openbare dienstverlening en een rechtvaardige openbare sociale zekerheid', stelt COC in een persmededeling. 'Alle werknemers moeten kunnen genieten van een goede pensioendatum en een treffelijk pensioenbedrag. De aanvallen op het onderwijspensioen moeten daarbij ophouden, want ze betekenen een afbraak van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Tot slot moet ook in onderwijs de werkdruk omlaag. COC wil vanwege de federale en de Vlaamse overheid eindelijk concrete voorstellen krijgen die werkgevers zullen verplichten om daar dringend werk van te maken.'

COC sluit niet uit dat er nog verdere acties in de onderwijssector zelf volgen.

Vakbond ACV: 'Geen vluchten op 13 februari'

Ook ACV Transcom roept op om bij de nationale staking het werk neer te leggen in onder meer de havens, bij Skeyes (het vroegere Belgocontrol) en de luchtvaartmaatschappijen.

De christelijke vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend bij het autonoom overheidsbedrijf Skeyes. 'Ook bij Belgocontrol/Skeyes roepen we dus op om massaal thuis te blijven op 13 februari', aldus de vakbond.

Het bedrijf heeft intussen de aanzegging bevestigd. Callaerts is er 'zeker' van dat de aanzegging ruim zal worden opgevolgd door de luchtverkeersleiders, en verwacht dat er geen lijn- of charterluchten zullen plaatsvinden op 13 februari.

'Er zullen natuurlijk wel medische vluchten mogelijk zijn', vult hij aan. Ook alle havenarbeiders worden opgeroepen deel te nemen aan de staking, idem bij de grondafhandelaars op de luchthavens.

De nationale vakbonden riepen vorige week dinsdag op tot een nationale staking op 13 februari nadat het loonoverleg in de privésector was mislukt.

De bonden vinden 0,8 procent extra loon bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende. De werkgevers houden vast aan de wet, die bepaalt dat dat de maximale marge is.