Ook autopsierapporten slachtoffers Joods Museum op gestolen harde schijf

Dat meldt het federaal parket.

Ook de medische verslagen over de schietpartij in de Driesstraat, over de aanslag op twee politieagentes in Charleroi, op 6 augustus 2016, en de aanval op twee politieagenten in Schaarbeek op 5 oktober 2016 staan op de schijf, maar de diefstal heeft geen gevolgen op de nog lopende onderzoeken of andere procedures.

'Wat betreft het dossier van de aanslagen van 22 maart 2016 zijn enkel de feiten van het metrostation Maalbeek betrokken en niet die van de luchthaven Zaventem', meldt het federaal parket. 'Op de harde schijf staan 15 van de 16 autopsieverslagen van de slachtoffers die omkwamen in het metrostation Maalbeek. Het gaat enkel om de uitgeschreven autopsieverslagen, de harde schijf bevat geen foto's of ander beeldmateriaal. Enkel de identiteiten van de overleden slachtoffers worden vermeld op de harde schijf, niet die van familieleden of andere naasten. Gewonde slachtoffers en hun naasten zijn niet betrokken.'

Datzelfde geldt voor de vier slachtoffers van de terroristische aanslag op het Joods Museum, aldus nog het federaal parket. Dat dossier wordt momenteel behandeld door het Brusselse assisenhof en de advocaten van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht.

Verdachte opgepakt

Volgens het federaal parket heeft de diefstal geen enkele invloed op de nog lopende onderzoeken of andere procedures, de autopsieverslagen werden al gevoegd aan de betrokken dossiers. 'In de dossiers die ons aanbelangen, hebben we zo snel mogelijk persoonlijk de door de diefstal betrokken slachtoffers ingelicht', gaat het parket verder. 'We betreuren de moeilijkheden en het bijkomend verdriet die deze feiten veroorzaken voor de slachtoffers.'

Intussen is al een verdachte voor de diefstal opgepakt, de teruggekeerde Syrië-strijder Iliass Khayari. Die moest op de dag van de diefstal in het Portalisgebouw zijn omdat hij voor de probatiecommissie moest verschijnen. Volgens politionele bronnen zou de man opgespoord zijn op basis van het signaal van een gsm die bij de diefstal gestolen was. Khayari ontkende elke betrokkenheid bij de feiten maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en de Brusselse raadkamer bevestigde woensdag die aanhouding. De man is wel in beroep gegaan tegen die beslissing en moet nu binnen de 14 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.