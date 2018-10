Onzekerheid over lot van voorzitter OH Leuven en Leicester City na helikoptercrash

Bij OH Leuven houden ze hun hart vast voor hun Thaise voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die betrokken zou zijn geweest bij een zware helikoptercrash. 'We wachten op meer informatie,' reageert een woordvoerder van de club zondag.

Naar alle waarschijnlijkheid is Srivaddhanaprabha omgekomen bij de crash van een helikopter op de parking van het stadion van Leicester City, die andere club in de portefeuille van de Thaise investeerders King Power. Volgens Britse media zou de voorzitter alvast in de helikopter gestapt zijn, die na het ongeval volledig uitbrandde.

OH Leuven is sinds 2017 in handen van Srivaddhanaprabha. Hij nam begin dit seizoen de plaats van Chris Vandebroeck in als voorzitter van OHL.