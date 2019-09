Een begroting in evenwicht is niet meer heilig voor de N-VA. Daarmee gaat ze dezelfde toer op als de Waalse paars-groene regering.

U herinnert het zich vast nog. In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 pakte N-VA-voorzitter Bart De Wever uit met de uitspraak ' Show us the money'. Het was striemende kritiek op premier Eli Di Rupo (PS), die volgens De Wever te weinig had gedaan om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De N-VA won de verkiezingen en vormde met de MR, de Open VLD en de CD&V een federale regering. Ze spraken af om tegen 2018 de begroting in evenwicht te brengen.

...