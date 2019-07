N-VA draagt parlementslid Wilfried Vandaele voor als opvolger van de opgestapte Kris Van Dijck. Dat laat de partij weten in een persbericht.

N-VA heeft het over 'moeilijke tijden' die het Vlaams Parlement op dit moment doormaakt. Daarom draagt de grootste Vlaamse partij de ervaren Wilfried Vandaele voor als opvolger van Kris Van Dijck. 'Deze functie blijft een belangrijke rol om te vervullen naar de 6,4 miljoen Vlamingen', zegt fractieleider Matthias Diependaele. 'Wij hebben daarom als grootste Vlaams partij snel geschakeld en Wilfried Vandaele naar voor geschoven als de nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. Wilfried heeft toegezegd en zal met volle toewijding, zoals we hem kennen, de handschoen opnemen.

'De fractieleiders van de andere partijen spraken ook hun vertrouwen uit in Wilfried, maar het is nu aan het parlement om zijn benoeming in een plenaire zitting te bekrachtigen', vervolgt Diependaele.

Vandaele zit al sinds 2009 in het Vlaams Parlement. Hij is eveneens burgemeester van de kustgemeente De Haan. 'Ik vind het een eer om deze rol te kunnen vervullen. De omstandigheden waarin dit verloopt zijn misschien niet ideaal, maar dat maakt een snelle opvolging des te belangrijker.'

Vandaele wil nu naar eigen zeggen rust brengen. 'Het is nu mijn taak om de komende dagen en weken de continuïteit te verzekeren. Mijn focus ligt dan ook op het uitvoeren van het werk als voorzitter van het parlement, in alle sereniteit. Daarom zal ik mij terughoudend opstellen om de rust en de sereniteit te laten weerkeren.'

De plenaire vergadering zal de voordracht dus nog moeten goedkeuren. De zitting vindt zaterdag plaats om 11 uur.