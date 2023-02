Ontruiming kraakpand Paleizenstraat: Zuhal Demir wil dat Nicole de Moor excuses aanbiedt

De asielzoekers van het kraakpand in de Paleizenstraat zijn overgebracht naar het IBIS-hotel in Ruisbroek, in Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant). Dat bevestigt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). De burgemeester was niet op de hoogte van de beslissing en spreekt van ‘een schande’.

‘Om 13.30 uur is de eerste bus hier toegekomen’, zegt Desmeth. ‘Wij wisten van niks, niet ik en niet onze lokale politiezone. Niemand heeft mij gebeld. Het hotel wist sinds gisteren dat de asielzoekers zouden komen. Het is onaanvaardbaar.’

In totaal zijn 163 mensen in vier bussen toegekomen aan het hotel. Het hotel heeft 123 kamers. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er volgens Desmeth 60 afgehuurd voor dertien dagen. ‘Ze willen dus drie mensen per kamer steken. Ik zal erover waken dat als de dertien dagen aflopen, de opvang hier zal stoppen.’

‘Samen met zakenmensen’

Desmeth stelt dat niet iedereen van de aangekomen asielzoekers medisch gescreend is. Voor 83 onder hen is dat volgens hem wel het geval. ‘De anderen gaan wij nog controleren. Als ze medisch niet in orde zijn, moeten ze naar een andere plaats. Het is niet oké om mensen die niet medisch gecheckt zijn samen onder te brengen met de zakenmensen of andere mensen die hier logeren.’

De burgemeester is niet te spreken over hoe de situatie gelopen is. ‘Hoe kunnen we zo deftig samenwerken? Ik kan er niet bij. Het is een schande dat het probleem verplaatst en niet opgelost wordt.’

Het is onaanvaardbaar dat minister Vervoort 163 Brusselse daklozen in Sint-Pieters-Leeuw onderbrengt zonder voorafgaand overleg met de burgemeester en de Vlaamse regering. Zo gaan we niet om met lokale besturen. Zo gaan Gewesten niet om met elkaar. Deloyaal gewoon. — Bart Somers (@BartSomers) February 15, 2023

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) laat weten dat hij formeel protest aantekent bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). ‘Het is onaanvaardbaar dat minister Vervoort 163 Brusselse daklozen in Sint-Pieters-Leeuw onderbrengt zonder voorafgaand overleg met de burgemeester en de Vlaamse regering’, schrijft de minister op Twitter. ‘Zo gaan we niet om met lokale besturen. Zo gaan gewesten niet om met elkaar. Deloyaal gewoon.’

Ook minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zegt in een reactie ‘verbijsterd’ te zijn over de gang van zaken. ‘Zonder medeweten van een burgemeester toeristische infrastructuur inschakelen voor crisisopvang, is gewoonweg slecht bestuur.’ In een persbericht vraagt ze dat De Moor haar excuses aan het lokaal bestuur aanbiedt.