De correctionele rechtbank heeft de huurder van het pand op de Paardenmarkt in Antwerpen, waar zich drie jaar geleden een verwoestende gasontploffing voordeed, veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen.

Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie panden op de Paardenmarkt volledig verwoest. Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor (26) lieten die avond het leven, 27 bewoners raakten gewond. De materiële schade was enorm. De aangestelde branddeskundige besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101, dat door beklaagde Hamdi C. (52) uit Sint-Niklaas gehuurd werd.

De rechtbank verweet hem een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Zo had hij in 2008 op een niet-erkende installateur beroep gedaan om de oude gaskachels te verwijderen en een condensatieketel te plaatsen. De oude gasbuis was daarbij niet correct afgesloten. Toen op de avond van de feiten iemand een oude gaskraan in de kelder had opengedraaid, had het gas zich via die oude buis kunnen verspreiden op de eerste verdieping. De explosie was vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Huisjesmelker

Hamdi C. had het handelspand op de gelijkvloerse verdieping en de studio's op de eerste en tweede verdieping ook verder onderverhuurd, wat volgens zijn overeenkomst met de eigenaars niet mocht. Hij werd door verschillende bewoners een huisjesmelker genoemd. De bewoners klaagden dat er zeer weinig comfort was, dat de elektriciteit geregeld uitviel en dat er in oktober 2017 al een gaslek was geweest. Hij had aan die klachten echter onvoldoende gevolg gegeven.

'De beklaagde liet geldgewin uit het verhuur van bouwvallige studio's primeren op de veiligheid van de bewoners. Hij gaf geen enkel gevolg aan de gasgeur die in oktober 2017 werd opgemerkt. Had hij toen een gepaste actie ondernomen, dan had de latere ontploffing vermeden kunnen worden. Zijn passieve houding heeft aan twee personen het leven gekost. Talrijke anderen liepen ernstige letsels op. Ook de psychische schade bij de slachtoffers en omwonenden is niet te onderschatten. Anderzijds gaat het hier om een onopzettelijke misdrijf en heeft de beklaagde de ernstige gevolgen nooit gewild', klonk het in het vonnis.

Ook verzekeraar veroordeeld

Hamdi C. had de verantwoordelijkheid van zich proberen afschuiven. Hij had de eigenaars van het pand gedagvaard, alsook de broers die de handelszaak op de gelijkvloerse verdieping uitbaatten. De rechtbank oordeelde echter dat zij niets met de gasexplosie te maken hadden.

'Het is niet het resultaat waarop we gehoopt hadden, maar het komt ook niet onverwacht', reageerde Tom Cielen, de advocaat van Hamdi C. 'We gaan het lijvige vonnis nu bestuderen en bekijken of we beroep aantekenen. Voor de slachtoffers is het een goede zaak dat de verzekeraar van mijn cliënt mee veroordeeld werd. Zij zullen dus zeker vergoed worden.' Hij schat dat de totale omvang van de schadevergoedingen ruim 2,5 miljoen euro zal bedragen.

De partner van de overleden Paul Van Laerhoven reageerde tevreden op het vonnis. 'Ik kan mij vinden in de uitleg van de rechtbank en ik ben blij dat gerechtigheid geschied is. Dat de huurder veroordeeld is voor onopzettelijke doding is voor mij het belangrijkst. Ik hoop dat het nu afgelopen is en dat er geen beroep wordt aangetekend, want anders begint het weer opnieuw. Ik wil rust in mijn hoofd.'

