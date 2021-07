De federale ministers van Werk, Energie en Binnenlandse Zaken richten een taskforce op om de ontmanteling van de kerncentrales in goede banen te leiden. Daarnaast moet de taskforce erop toezien dat de kernuitstap een economisch succesverhaal wordt.

'De ontmanteling en berging van de kerncentrales is de grootste en meest delicate werf van ons land die over tientallen jaren wordt gespreid, en creëert bijgevolg nog jaren werkgelegenheid en duizenden jobs in eigen land', zegt Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen).

De regering-De Croo houdt in haar regeerakkoord vast aan een kernuitstap in 2025. Dat betekent concreet dat zeker vijf van de zeven centrales sluiten. Over het lot van de jongste twee reactoren wordt in november beslist, maar uitbater Engie/Electrabel gaf al verschillende keren aan dat het niet rekent op een levensduurverlenging.

40 miljard

De ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het kernafval worden een huzarenstuk. Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft het over 'de grootste en meest delicate werf voor ons land', die 'tientallen jaren' zal lopen. Aan de operatie hangt een prijskaartje van om en bij de 40 miljard.

Een nieuwe taskforce in samenwerking met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Pierre-Yves Dermagne (PS) moet ervoor zorgen dat de ontmanteling veilig en sociaal verantwoord gebeurt. Het gaat dan onder meer over het langetermijnbeheer van het radioactieve afval, maar ook over de begeleiding van de duizenden werknemers in de sector.

Economische kansen

Maar de regering ziet de uitdaging ook als een economische kans. Volgens de Europese Commissie wordt het een nieuwe economische sector die tot 400 miljard euro genereert, duidt Van der Straeten. De taskforce moet erop toezien dat die kans gegrepen wordt. 'De ontmanteling en berging van de kerncentrales creëren nog jaren werkgelegenheid en duizenden jobs in eigen land', maakt ze zich sterk.

Bovendien zal ons land een expertise opbouwen, die geëxporteerd kan worden naar andere landen die de komende jaren kerncentrales ontmantelen, klinkt het.

De taskforce moet ook onderzoeken in welke mate de 25 miljoen euro, die België in het kader van het Europees relancefonds krijgt voor de ontmanteling van de kerncentrales, nieuwe jobs in de sector kan creëren bij Engie/Electrabel en de onderaannemers. Andere medewerkers kunnen dan weer georiënteerd worden naar vacatures binnen de nucelaire instellingen.

Intussen hebben de ministers met het oog op de ontmanteling al twee wetsontwerpen ingediend in de Kamer. Een eerste tekst van Verlinden verduidelijkt de rol van het nucleaire veiligheidsorgaan FANC in het toezicht op het radioactief afval. Het andere ontwerp belast het NIRAS, dat verantwoordelijk is voor het kernafval, met het opstellen van de criteria voor de veilige stockage.

