Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten is in Sint-Jans-Molenbeek vrijdag een onthaalcentrum geopend voor asielzoekers die LGBTQAI+ (lesbisch, homo, bi, transgender, queer, aseksueel, intersekse ...) zijn.

Het onthaalcentrum ligt in het cultureel centrum LaVallée.

De oprichting komt er na een initiatief van Le Refuge Bruxelles, een organisatie die in noodopvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarigen voorziet en die opgericht werd door de vzw's MIDNIMO en Pour la Solidarité, in samenwerking met staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz. Het centrum beschikt over veertien plaatsen, verdeeld over twee locaties op Brusselse bodem.

De voorbije drie jaar heeft Le Refuge LGBTQAI+-asielzoekers tussen 18 en 25 jaar begeleid in hun zoektocht naar onderdak. Een meer definitieve structuur drong zich echter op.

'Slechts weinig landen hebben wetgeving die gunstig is voor LGBT-personen', zegt staatssecretaris Schlitz. 'Zelfs met wetgeving blijft de dagelijkse realiteit echter zeer moeilijk voor LGBT-mensen, ook in zeer vooruitstrevende landen. België moet een voortrekkersrol spelen en ingrijpen tegen landen waar de mensenrechten niet worden gerespecteerd.'

Interne discriminatie

De inhuldiging kadert in het project Rainbow Welcome, een project dat zich ontfermt over LGBTQAI+-asielzoekers in Europa. Op basis van een studie over de opvang van LGBT+-personen in België werd onder meer besloten dat asielzoekers die worden gediscrimineerd op basis van hun seksuele oriëntatie of identiteit en daarna in een centrum worden opgevangen met andere landgenoten, daar opnieuw slachtoffer worden van discriminatie. De nood aan een alternatief opvangcentrum drong zich dus op.

