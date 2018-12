Onrust in centrum Brussel achter de rug

De grootste onrusten met de betogers van de gele hesjes in Brussel lijken achter de rug, dat bevestigt de politie Brussel Hoofdstad-Elsene. Een laatste groep gele hesjes beweegt zich omstreeks 15.50 uur op de Wetstraat tegen de rijrichting in tussen de auto's.

Het protest van de gele hesjes escaleerde omstreeks 13.30 uur toen de politie aan de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel, het waterkanon inzette. Nadien ging de confrontatie verder aan Kunst-Wet en begon de oproerpolitie aan een soort klopjacht op de betogers. Het traangas werd meermaals ingezet. De gele hesjes lieten intussen een spoor van vernieling achter tussen Kunst-Wet en Kruidtuin: verkeersborden, hekken en alles wat los stond of kon worden losgerukt moest eraan geloven. Twee politievoertuigen werden in brand gestoken.

Niet veel later werd de betoging formeel verboden. Brussels burgemeester Philippe Close bevestigde dat iedereen die verder bleef manifesteren, opgepakt zou worden. In de loop van de dag werden al enkele tientallen personen door de politie meegenomen. De burgemeester wees er nog op dat de betoging eerst was aangekondigd en daarna werd geannuleerd. Uiteindelijk werd er geen toestemming gevraagd om te manifesteren. De betoging werd gedoogd, zolang ze in alle kalmte zou verlopen, aldus nog Close.

Premier Charles Michel sprak intussen zijn steun uit voor de politiediensten na de incidenten. 'Geen straffeloosheid voor onaanvaardbaar geweld. De vandalen en plunderaars moeten gesanctioneerd worden,' stelde de eerste minister in een tweet.