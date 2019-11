Casino's verdienden in 2017 voor het eerst meer aan hun online activiteiten dan aan die in hun casino's zelf. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de Kansspelcommissie, dat dinsdag verscheen. Daarin echter geen spoor van controles op de activiteiten van vergunde goksites. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen woensdag.

Er is geen Koninklijk Besluit dat de regels voor online kansspelen bevat', verduidelijkt woordvoerster Marjolein De Paepe. 'Daarom zijn er nog geen controles en werden er ook geen boetes opgelegd.' 'Het is wraakroepend dat er geen controles zijn', vindt Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum rond verslaving. 'Door het gebrek aan sociale controle is online gokken de riskantste vorm.'