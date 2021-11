De vierde coronagolf tekent zich steeds duidelijker af op de werkvloer. Met de huidige besmettingscijfers is het daarom zeer belangrijk dat er nog meer wordt ingezet op telewerk. Dat heeft Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, verklaard op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum over het coronavirus.

'Het is zeer duidelijk dat de vierde golf ook zeer sterk aanwezig is op het werk', zegt Godderis. De stijging van het aantal besmettingen doet zich momenteel vooral voor in de sectoren waar er nauwe contacten plaatsvinden, zoals onderwijs, zorg en openbare diensten als politie en brandweer. 'Op basis van wat we geleerd hebben uit de vorige golven, kunnen we verwachten dat de andere sectoren zeer snel zullen volgen', zo wordt gewaarschuwd.

Uit de gegevens van contact tracing blijkt dat negentien procent van de besmettingen 'zeker of waarschijnlijk' op het werk heeft plaatsgevonden. Preventieve maatregelen zijn dus noodzakelijk, zegt Godderis. 'Ik denk dat het belangrijk is dat het telewerk echt weer wordt ingevoerd in bedrijven.'

'Ondanks het belang van vaccinatie, is het ook belangrijk om bijkomende maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus op het werk af te bouwen', klinkt het nog. 'Op het werk willen we daarom ook oproepen tot een striktere naleving van de protocols voor hygiëne en ventilatie. En als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd, wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.'

'Als je ziek bent: blijf thuis en volg de quarantaine- en isolatiemaatregelen', klinkt het tot slot.

'Het is zeer duidelijk dat de vierde golf ook zeer sterk aanwezig is op het werk', zegt Godderis. De stijging van het aantal besmettingen doet zich momenteel vooral voor in de sectoren waar er nauwe contacten plaatsvinden, zoals onderwijs, zorg en openbare diensten als politie en brandweer. 'Op basis van wat we geleerd hebben uit de vorige golven, kunnen we verwachten dat de andere sectoren zeer snel zullen volgen', zo wordt gewaarschuwd. Uit de gegevens van contact tracing blijkt dat negentien procent van de besmettingen 'zeker of waarschijnlijk' op het werk heeft plaatsgevonden. Preventieve maatregelen zijn dus noodzakelijk, zegt Godderis. 'Ik denk dat het belangrijk is dat het telewerk echt weer wordt ingevoerd in bedrijven.' 'Ondanks het belang van vaccinatie, is het ook belangrijk om bijkomende maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus op het werk af te bouwen', klinkt het nog. 'Op het werk willen we daarom ook oproepen tot een striktere naleving van de protocols voor hygiëne en ventilatie. En als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd, wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.' 'Als je ziek bent: blijf thuis en volg de quarantaine- en isolatiemaatregelen', klinkt het tot slot.