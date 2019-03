One.brussels wil één stad en één publiek onderwijsnet met mogelijk tweetalig onderwijs

One.brussels wil zo één Brussels stedelijk publiek onderwijsnet, dat ook tweetalig onderwijs kan inrichten, en één loket waar ouders terecht kunnen voor kinderopvang of een onthaalouder. Dat loket kan doorverwijzen naar het Nederlandstalig, naar het Franstalig, maar ook naar het tweetalige aanbod.

Dat bleek op het kick off-congres van stadsproject 'one.brussels - SP.A' in Tour & Taxis, waar de Brusselse en Vlaamse lijsttrekkers Pascal Smet en Hannelore Goeman het programma en de lijsten voorstelden.

'One.brussels staat voor meer dan de noodzaak om naar één stad te gaan. Het gaat over een stad die er is voor haar inwoners, die er is voor iederéén. Met efficiënt bestuur en meer diensten in de wijken', zei Pascal Smet. 'Het gaat ook over één mobiliteitspolitiek, waarmee we meer plaats geven aan fietsers, voetgangers en schone lucht en een eengemaakte visie op stadsontwikkeling in de plaats van 19 dorpsvisies', aldus Smet. 'We kunnen hiermee 940 miljoen euro besparen, geld dat vandaag in politici en instellingen kruipt.'

In zijn speech ging de Brusselse minister van Mobiliteit ook in op het bilan van de afgelopen jaren: dubbel zoveel fietsers, een record aantal reizigers bij de MIVB (417 miljoen), een recordinvestering in het openbaar vervoer (5,2 miljard euro), de aankoop van 289 elektrische en hybride bussen, bijkomende autovrije pleinen, de lage-emissiezone (LEZ), het aanleggen van stadsboulevards, enzovoort. 'Sommigen praten, wij doen', zei Smet, die hamerde op het feit dat het werk niet af is en vooral niet mag stilvallen.

One.brussels organiseerde de afgelopen weken vier workshops en talloze consultaties met meer dan 300 Brusselaars en experten. Daar zijn meer dan 700 voorstellen uitgekomen die in een programma gegoten zijn. 'Dat programma staat vanaf morgen op onze site en nu is het aan onze kandidaten om dat uit te dragen. We hebben een ploeg van 29 geëngageerde Brusselaars die onze stad weerspiegelen en de liefde voor Brussel uitstralen. Het is één van de meest diverse lijsten, zowel qua achtergronden als qua leeftijden, met meer vrouwen dan mannen en met meer dan de helft nieuwe mensen', zei Hannelore Goeman.

De lijst voor het Brussels Gewest wordt getrokken door Pascal Smet, gevolgd door Els Rochette (onafhankelijk), directrice bij Globe Aroma. Op drie staat ondervoorzitter van het Brussels Parlement Fouad Ahidar, gevolgd door Hilde Sabbe (onafhankelijk), journaliste, activiste en tot voor kort lid van Be.one van Dyab Abou Jahjah. Molenbeeks gemeenteraadslid Saliha Raiss vervolledigt de top vijf. Op zes staat gemeenteraadslid in Vorst Fatima Abbach, drijvende kracht achter de Diwan Awards. Zeven is Manzul Akhmedov, ondernemer en oprichter van het street workout collectief Wolfsbar. Acht is Sonja Bellon, actief is in de sociale sector. De top tien wordt vervolledigd door Congolese Brusselaar Jeannot Kabuya en de jonge Brusselse docente met Turkse roots Kezban Ekizkuyu. Vervolgens is het aan het jong geweld, met straathoekwerker Brahim Lhichou (Anderlecht), oud-voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Lander Piccart, de Jetse ondernemer Mohammed El Ouamari en Lola Dirkx, vroeger actief bij Toestand. Op plaats 15 staat Mohammed M'Farraj, die een reisbureau runt in Ganshoren en de lijst wordt afgesloten door Lief Vandevoort, consulente en actief bij Buurtwinkel Anneessens en Anderlechts schepen Elke Roex.

Hannelore Goeman loste reeds enkele namen op haar lijst voor het Vlaams Parlement. Naast Alan De Bruyne (2), Zeynep Balci (3), Fahim De Leener (1e opvolger) en Robert Delathouwer (6e opvolger) kondigt ze vandaag de rest van de kandidaten aan. Anderlechts gemeenteraadslid Mohammed Khazri staat op plaats 4 en daarna komt Jeremy Celen, 23 jaar en leerkracht in opleiding. Bij de opvolgers staat Patricia Rodriguez Da Costa, gemeenteraadslid in Jette voor SP.A op twee. Anaïs Maes, leerkracht en actief bij change.brussels staat op plaats drie. Hicham Van Borm, Etterbekenaar, op 4 en tot slot is er Anne-Sophie Vanneste, reeds jarenlang actief in de Brusselse culturele wereld.