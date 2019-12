De Algemene Inspectie van de politie gaat een onderzoek doen naar de wettelijkheid van het nieuwe, zwaarbewapende 'Emergency Response Team' (ERT-M) van de Antwerpse politie. Dat wordt bevestigd door het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De lokale politie in Antwerpen stelde eerder deze week een nieuwe politie-eenheid voor, een zwaarbewapend 'Emergency Response Team' of ERT-M dat zich per moto verplaatst. Zo'n team bestaat telkens uit twee agenten die zich samen op de moto verplaatsen. De agenten dragen een grijs-zwart politie-uniform en zijn onder meer uitgerust met een lang vuurwapen, een stroomstootwapen en een standaard vuurwapen.

Maar het nieuwe team botste ook op kritiek. Zo is het volgens ACV-vakbondsman Joery Dehaes strijdig met de wetgeving. In een bericht op Facebook zegt Dehaes dat het uniform 'nergens is besproken of goedgekeurd'. En ook het gebruik van stroomstootwapen valt volgens hem niet 'onder het toegelaten kader'. Dehaes plaatst ook vraagtekens bij het gebruik van het B&T.300-machinegeweer. 'Iedereen die ooit een wapen in de hand genomen heeft, weet dat het levensgevaarlijk is om dit soort wapen in een stedelijke omgeving te gebruiken'.

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is men op de hoogte van de vragen en opmerkingen over het team. Daarom is aan de Algemene Inspectie gevraagd een onderzoek te doen naar de wettelijkheid van het team. 'Het onderzoek moet nagaan in hoeverre het team in orde is met de circulaires en de wet­geving rond opleiding, kleding, welzijn en veiligheid van het personeel', bevestigt de woordvoerder van De Crem.