Er is een Luikse onderzoeksrechter aangesteld na de overstromingsramp van 14, 15 en 16 juli. In de provincie Luik kwamen daarbij 37 mensen om het leven.

De onderzoeksrechter moet op zoek gaan naar eventuele verantwoordelijken, die vervolgd kunnen worden voor onopzettelijke doodslag, bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Dat zegt de procureur des Konings van Luik woensdag.. In een persbericht zegt het parket dat de procureur kennis nam van verschillende publieke stellingnames over 'de opeenvolging van gebeurtenissen voor de overstromingen'

. De procureur-generaal van Luik en de procureur des Konings van Eupen namen de beslissing in overleg. Het parket benadrukt dat de beslissing 'geenszins betekent dat er stelling wordt ingenomen over het al dan niet bestaan van verantwoordelijkheden'. 'We willen hiermee de sereniteit, objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen waarmee de zoektocht naar de waarheid kan gevoerd worden, met respect voor de herinnering aan de slachtoffers en hun naasten', zegt Damien Leboutte, de afdelingsprocureur van Luik.

