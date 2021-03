In de zaak rond de vzw Let's Go Urban van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) is in Antwerpen een onderzoeksrechter aangesteld die de lopende onderzoeken moet bundelen.

Dat zegt het Antwerpse parket. Het dossier is nu officieel een gerechtelijk onderzoek.

Eerder opende het parket zelf al ambtshalve een onderzoek naar de gang van zaken bij de vzw en werd er een onderzoek geopend naar aanleiding van een klacht van El Kaouakibi zelf. Uit het gerechtelijk onderzoek dat die twee laat samensmelten zal onder meer moeten blijken of er sprake was van financiële malversaties zoals enkele - intussen voormalige - bestuurders beweren en of er misbruik was van subsidies.

De ex-bestuurders verkregen in tussentijd van de ondernemingsrechtbank dat er een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld die de leiding neemt over Let's Go Urban, maar El Kaouakibi tekende daar derdenverzet tegen aan.

