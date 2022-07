Onderzoekscommissie snoeihard voor top Agentschap Opgroeien

De onderzoekscommissie kinderopvang is in haar aanbevelingen snoeihard voor de top van het Agentschap Opgroeien en met name voor leidend ambtenaar Katrien Verhegge.

Het management bij Opgroeien heeft onvoldoende (snel) ingegrepen bij problemen en is er daardoor niet in geslaagd de veiligheid in de kinderopvang zo maximaal mogelijk te detecteren. De commissie zegt dat er dringend moet ingegrepen worden in het management om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen. Ook gewezen minister van Welzijn Wouter Beke krijgt nog een veeg uit de pan.

De onderzoekscommisssie die de veiligheid in de kinderopvang de voorbije weken en maanden heeft onderzocht, is klaar met haar rapport. De commissie werd opgericht na het overlijden van een baby in een crèche in het Oost-Vlaamse Mariakerke in februari. De commissie heeft de voorbije weken tal van sprekers gehoord, gaande van experten tot de top van de administratie en gewezen minister van Welzijn Wouter Beke.

De commissie heeft nu een pakket met 75 concrete aanbevelingen klaar. Volgens commissievoorzitter Koen Daniëls gaat het om objectieve, serene en gedragen vaststellingen. De aanbevelingen variëren van een betere klachtenbehandeling (met één contactpunt), een hervorming van de inspecties, het laten primeren van het voorzorgsprincipe en een pleidooi voor een verlaging van de kind-begeleiderratio.

Maar de meest opvallende passage in het eindrapport gaat over de verantwoordelijkheden. Zo is de commissie bijzonder scherp voor de top van het agentschap Opgroeien. Volgens de commissieleden heeft de top onvoldoende adequaat en niet met het gepaste urgentiegevoel gereageerd. De commissie verwijt het Agentschap Opgroeien een gebrek aan performant handelen en een gebrek aan kritische zelfreflectie. Net daardoor is het agentschap er onvoldoende in geslaagd om alle problematische veiligheidssituaties afdoende te detecteren en zo de veiligheid in de kinderopvang zo maximaal mogelijk te garanderen.

In de aanbevelingen vraagt de commissie ronduit dat er dringend (moet) ingegrepen worden in het organisatiebeleid en het management van het agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen.

Ook gewezen minister van Welzijn Wouter Beke krijgt in het rapport nog een veeg uit de pan. De ex-minister krijgt het verwijt dat hij te veel vertrouwen had in zijn administratie, iets wat Beke zelf ook toegaf bij zijn passage in de commissie. De commissie wijst er ook op dat de fouten die gebeurd zijn binnen de administratie onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister vallen.