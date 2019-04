Onderzoeker Jean-Michel Lafleur (Université de Liège) beschuldigt voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) van plagiaat. Volgens Lafleur vertoont het boek 'Migratie in 24 vragen en antwoorden' opvallend veel gelijkenissen met het boek 'Migratie in België, 21 vragen en antwoorden', dat hijzelf vorig jaar uitbracht. Francken noemt de aantijgingen 'totaal uit de lucht gegrepen'.

Lafleur is behalve onderzoeker ook adjunct-directeur van het Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migration aan de Luikse universiteit. Via twitter klaagt hij aan dat delen uit het boek dat Francken en co-auteur Joren Vermeersch donderdag aan de pers voorstelden, nogal erg overeenkomen met zijn eigen boek uit 2018. Het gaat onder meer over de kaft en de titel van beide boeken. Daarnaast zijn minstens vijf vragen bijna identiek aan de vragen in zijn boek, betoogt Lafleur, net als een aantal paragrafen, terwijl zijn werk nergens wordt geciteerd.

Bovendien wordt op de website van koepelvereniging boek.be naast het boek van Francken per vergissing de ondertitel van het boek van Lafleur afgedrukt. De voormalige staatssecretaris ontkent de aantijgingen. 'Ik heb die man zijn boek nooit gelezen', reageert hij op twitter. 'Ons boek is ontstaan uit vragen van burgers en gebaseerd op objectieve gegevens uit publieke databanken.' Hij heeft het over een 'totaal uit de lucht gegrepen beschuldiging van plagiaat'.

Lafleur laakt niet alleen het vermeende plagiaat door Francken, maar vindt het ook een intellectueel oneerlijk werk dat 'een diep gebrek toont aan kennis' en een 'afkeer' toont 'van bestaand onderzoek over het migratievraagstuk'. Zo vindt Lafleur dat Francken officiële rapporten slechts gefragmenteerd gebruikt om migranten negatief af te schilderen. 'Conclusie: koop het campagneboek van Theo Francken als u hem financieel wilt ondersteunen. Als u op zoek bent naar een uitgebalanceerd boek op basis van wetenschappelijke gegevens, download dan gratis het origineel geschreven boek', besluit de wetenschapper.