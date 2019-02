Onderzoek naar Melikan Kucam is uitloper van onderzoek naar criminele organisatie

Melikan Kucam zit intussen al vier weken achter de tralies. Hij zou zich laten betalen hebben om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap op de lijst te zetten van mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.

Ook het merendeel van de verdachten die dinsdag werden opgepakt, zijn Assyriërs. 'Ik heb via de media vernomen dat er huiszoekingen en arrestaties zijn gebeurd, maar ik wist niet dat het onderzoek naar mijn cliënt een uitloper was van een onderzoek naar een criminele organisatie', zegt advocaat Frank Coel, die voor Melikan Kucam optreedt.

Criminele organisatie opgerold die zich inliet met drugs en corruptie

Speurders van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen hebben dinsdag 46 huiszoekingen uitgevoerd en vijftien verdachten opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar een omvangrijke criminele organisatie die zich bezighield met drugs, witwas, wapens en corruptie. Dat meldt het parket van Antwerpen in een persbericht. Het merendeel van de verdachten zijn Assyriërs.

'Het doel van de organisatie is blijkbaar om een zo groot mogelijk crimineel vermogen te verwerven en om zo veel mogelijk macht op verschillende fronten te verwerven. De organisatie tracht mogelijk ook invloed te verwerven bij de politie, stadsdiensten, de haven, de politiek, het bankwezen en de kerk in ons land, maar er zijn ook contacten ontdekt met prominente en invloedrijke personen in Turkije', zegt het parket.

Het onderzoek ging in november 2017 van start, na een melding van het bestaan van een dergelijke organisatie. Ze kon via telefoontaps en bijzondere opsporingsmethodes in kaart gebracht worden. De federale gerechtelijke politie besteedde er al 26.370 uur aan. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie zich met verschillende louche zaken inliet. 'Er lijkt sprake van verschillende uithalingen en uithaalpogingen van cocaïne in de haven van Antwerpen. Illegaal verkregen vermogensvoordelen werden vermoedelijk geïnvesteerd in bedrijven, vastgoed en wapens. Er werd ook geld versluisd naar Turkije.'

De organisatie zou mogelijk verschillende politieagenten aangezocht hebben om hand- en spandiensten te leveren. Ook zou een corrupte stadsbeambte tegen betaling valse authentieke identiteitsdocumenten hebben geleverd aan de organisatie. Contacten in het bankwezen zouden bankvorderingen van het gerecht dan weer meteen hebben doorgespeeld aan de organisatie.

Binnen de organisatie blijkt een wisselende machtsstructuur, wat volgens het parket wijst op een onderlinge concurrentiestrijd. Dat blijkt ook uit verschillende interne gewelddadige incidenten.

Dinsdag werden 46 huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en de directe omgeving. Meer dan driehonderd politieambtenaren namen deel aan de actie. Er werden vijftien mensen van hun vrijheid beroofd. De meerderheid zijn Assyriërs. Zij worden dinsdag en woensdag voorgeleid. Het onderzoek wordt verder gevoerd door de federale gerechtelijke politie, onder leiding van de onderzoeksrechter.