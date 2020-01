Het Comité I, de toezichthouder op de inlichtingendiensten, onderzoekt voor het eerst de mogelijke infiltratie door buitenlandse geheime diensten in de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst.

Het bekijkt een twintigtal gevallen, waarin onder meer Rusland opduikt. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Het onderzoek is al enkele maanden geleden geopend. Via meerdere kanalen heeft Het Comité I lucht gekregen van gevallen waarbij onze inlichtingendiensten mogelijk geïnfiltreerd zijn door andere landen of buitenlandse geheime diensten.

Volgens De Tijd worden een twintigtal gevallen onderzocht, waarvan er zich een vijftiental afspeelden bij de militaire inlichtingendienst ADIV en een vijftal bij de Staatsveiligheid. Maar elke case is een geval apart en varieert in gewichtigheid.

De griffier van het Comité I, Wouter De Ridder, wil alleen bevestigen dat 'een onderzoek over deze problematiek' is geopend.

Het bekijkt een twintigtal gevallen, waarin onder meer Rusland opduikt. Dat schrijft De Tijd zaterdag.Het onderzoek is al enkele maanden geleden geopend. Via meerdere kanalen heeft Het Comité I lucht gekregen van gevallen waarbij onze inlichtingendiensten mogelijk geïnfiltreerd zijn door andere landen of buitenlandse geheime diensten. Volgens De Tijd worden een twintigtal gevallen onderzocht, waarvan er zich een vijftiental afspeelden bij de militaire inlichtingendienst ADIV en een vijftal bij de Staatsveiligheid. Maar elke case is een geval apart en varieert in gewichtigheid. De griffier van het Comité I, Wouter De Ridder, wil alleen bevestigen dat 'een onderzoek over deze problematiek' is geopend.