Het onderzoek naar het geweld op twee holebi-jongeren eind vorig jaar in Gent, is geseponeerd omdat de daders niet gevonden konden worden.

Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden rond 3 uur in de nacht van 27 op 28 december aan de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent. De twee jongens waren op weg naar huis na een avondje stappen. Ze verklaarden dat ze omwille van hun geaardheid aangevallen werden door drie mannen. Ze kregen klappen in het aangezicht en liepen zware verwondingen op. Een van de slachtoffers meldde dat hij en zijn vriend na de feiten naar het AZ Sint-Lucas in Gent gebracht werden, waar er verschillende verwondingen vastgesteld werden. 'Hij: neusfractuur, stuk van snijtand van de onderkaak rechts, snijwonde in de lip, kneuzingen diffuus in het gelaat. Ik: contusies en hematomen ter hoogte van het gelaat', schreef de man toen op Facebook. De daders waren spoorloos en de lokale politie startte een onderzoek naar de feiten.

Het parket meldt dat het onderzoek intussen geseponeerd werd wegens onbekende daders. De feiten werden grondig onderzocht, stelt het parket, en als er in de toekomst nieuwe elementen opduiken kan het onderzoek nog altijd heropend worden.

