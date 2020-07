In de Antwerpse stationsbuurt heeft een agressieve man die mogelijk onder invloed was van drugs zondag een hartstilstand gekregen tijdens zijn arrestatie, waarna hij 's avonds in het ziekenhuis overleden is. Dat zegt de lokale politie. Op sociale media is er heel wat ophef ontstaan over het politieoptreden, onder meer omdat er beelden van verspreid zijn. Het hele incident, inclusief de arrestatie, wordt door het parket onderzocht.

De Antwerpse politie werd zondagmiddag opgeroepen omdat een man zich agressief gedroeg op een terras in de Statiestraat. Hij zou even voordien iets in zijn eigen drankje hebben gedaan, mogelijk een soort drugs.

'Omstaanders verklaarden dat de man mensen belaagde en met terrasmeubilair gooide', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. 'Toen onze mensen ter plaatse kwamen, hebben ze hem overmeesterd en hem op de grond geboeid. Omdat hij bleef stampen, hebben ze ook zijn benen gekruist. Ze zagen ook dat hij allicht onder invloed was van drugs en hebben daarom de medische hulpdiensten gecontacteerd.'

Net toen de ambulance arriveerde, zou het verzet van de man plots zijn stilgevallen. 'Hij kreeg een hartstilstand', zegt Lommaert. 'De ambulanciers hebben de man gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Middelheimziekenhuis overgebracht. Daar heeft hij nog een medische ingreep ondergaan en is hij vervolgens op intensieve zorgen terechtgekomen, maar 's avonds is hij alsnog overleden.'

De overleden man is een 29-jarige Algerijn uit Sint-Jans-Molenbeek. Het parket zal de zaak onderzoeken, zowel het gewelddadige gedrag van de man als het politieoptreden.

Daaruit zal onder meer moeten blijken of de man om het leven kwam als gevolg van druggebruik of door andere factoren. Het glas waar de man van dronk werd in beslag genomen om door het labo te worden geanalyseerd.

