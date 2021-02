Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de intercommunale Resa, die enkele jaren geleden nog deel uitmaakte van Nethys. Dat schrijft Le Vif.

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de intercommunale Resa, die enkele jaren geleden nog deel uitmaakte van Nethys. Volgens het weekblad Le Vif, dat de gerechtelijke documenten kon inkijken, onderzoekt het parket van Luik overheidscontracten voor het invorderen van onbetaalde facturen door Resa. Ook bij Voo worden dergelijke aanbestedingen bekeken.

Het nieuwe gerechtelijk onderzoek werd enkele weken geleden opgestart. Volgens Le Vif onderzoekt men of er sprake is van corruptie, belangenvermenging en het overtreden van de wetgeving op openbare aanbestedingen.

De topman van Resa, Gil Simon, voormalig Nethys-topman Stéphane Moreau, zijn advocaat Jean-Dominique Franchimont en gerechtsdeurwaarder Paul Tintin worden in de affaire geviseerd, schrijft Le Vif.

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de intercommunale Resa, die enkele jaren geleden nog deel uitmaakte van Nethys. Volgens het weekblad Le Vif, dat de gerechtelijke documenten kon inkijken, onderzoekt het parket van Luik overheidscontracten voor het invorderen van onbetaalde facturen door Resa. Ook bij Voo worden dergelijke aanbestedingen bekeken. Het nieuwe gerechtelijk onderzoek werd enkele weken geleden opgestart. Volgens Le Vif onderzoekt men of er sprake is van corruptie, belangenvermenging en het overtreden van de wetgeving op openbare aanbestedingen. De topman van Resa, Gil Simon, voormalig Nethys-topman Stéphane Moreau, zijn advocaat Jean-Dominique Franchimont en gerechtsdeurwaarder Paul Tintin worden in de affaire geviseerd, schrijft Le Vif.