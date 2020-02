De F-35 - het gevechtsvliegtuig dat de opvolger wordt van de Belgische F-16's - telt 873 gebreken, waarvan er 13 kritiek zijn. Dat blijkt uit een nieuw rapport over de operationele tests en evaluaties van het Amerikaanse ministerie van Defensie, zo bericht De Standaard zaterdag

In vergelijking met het rapport van vorig jaar is er vooruitgang, maar niet veel. Toen ging het nog om 917 problemen, waarvan er 15 kritiek waren. Tussen nu en vorig jaar zijn er trouwens meer problemen opgelost dan de 44 die het verschil vormen, maar omdat er tegelijk ook nieuwe afwijkingen aan het licht kwamen, blijft de globale daling beperkt. De problemen hebben onder meer te maken met cyberveiligheid en software. De installatie van nieuwe softwarepakketten heeft vaak ongeplande gevolgen op andere aspecten.

Het mankement dat het meest in het oog springt, is dat het 25mm-kanon van de F-35A - de versie die ook ons land heeft aangeschaft - niet accuraat schiet. Bij intensieve tests van de toestellen is ook gebleken dat rond het kanon scheurtjes ontstaan.

Kolonel Harry Van Pee, de man die vijf jaar lang de leiding had over het F-16-vervangingsprogramma, maakt zich geen zorgen. 'Onze F-16's hebben op dit moment nog altijd meer dan 1.000 deficiencies (gebreken, red.). Voor een complex, nieuw toestel als de F-35 valt 800 dus nog wel mee. Bovendien is het goed dat er voortdurend nieuwe dingen gezocht en gevonden worden, want dan kun je ze ook aanpakken. Van de softwareproblemen tot de cracks', reageert hij.

