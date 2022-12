Onderzoek bommelding containerschip dat weggestuurd werd van Antwerpse haven nog gaande

Het onderzoek naar de bommelding die is gedaan met betrekking tot een containerschip dat op weg was naar de haven van Antwerpen, is nog gaande. Dit laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten, meldt het Nederlandse persagentschap ANP.

Het containerschip moest na de melding rechtsomkeert maken en terugvaren tot vlak bij het Nederlandse Vlissingen. In de avond kon er nog niets gemeld worden over eventuele aanhoudingen, ook kan nog geen duiding gegeven worden. Het vrachtschip van reder MSC zou in de nacht van woensdag op donderdag aanmeren in Antwerpen. Maar een beller dreigde dat het zou ontploffen als het dat zou doen. Daarop moest het schip uit voorzorg op zee voor anker gaan.