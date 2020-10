Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit maandagavond samen met de onderwijskoepels en -vakbonden om de draaiboeken van de kleurcodes te herzien. Weyts wil die wijzigen zodat middelbare scholen ook bij code oranje volledig open kunnen blijven. Onder meer de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar de speelplaats en strengere richtlijnen voor de lessen lichamelijke opvoeding zouden op tafel liggen.

Weyts zat woensdag al samen met de onderwijspartners over een mogelijke wijziging van de kleurcodes in het kader van de coronapandemie. Uiteindelijk werd besloten dat het verplichte onderwijs in Vlaanderen in code geel zou blijven en dus voltijds open blijft. De beslissing werd genomen op basis van de besmettingscijfers, luidde het. Het merendeel van de besmettingen zou te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. Weyts wilde de scholen daarom volledig open houden.

Nochtans waren met name de onderwijsvakbonden voorstander van een overstap naar code oranje, maar Weyts wil eerst de draaiboeken herbekijken, zodat de secundaire scholen ook onder code oranje volledig open zouden blijven. Volgens de huidige draaiboeken schakelen leerlingen vanaf het derde middelbaar bij code oranje over op halftijds fysiek onderwijs. En dat is nefast: 'De eerste slachtoffers van gesloten scholen, zijn altijd de meest kwetsbaren, de zwaksten', aldus de minister maandag voor de start van het overleg.

De huidige draaiboeken werden nog voor de zomer opgesteld. 'Maar mochten we twee maanden geleden geweten hebben wat we vandaag weten, dan zouden we misschien in een andere wereld zitten', zegt Weyts. 'We hebben geleerd dat de bron van de besmettingen niet bij de scholen ligt, maar dat de besmettingen vooral buiten de scholen gebeuren en dat de school relatief gezien een veiligere omgeving is dan buiten de school.'

Haalbaarheid

Ook Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), en Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zeggen dat de draaiboeken aan de realiteit moeten worden aangepast. 'We mogen niet blind zijn voor wat er zich afspeelt in de samenleving. Een school is geen eiland. (...) Er zijn ondertussen andere inzichten', aldus Verdyck. 'We weten ondertussen meer en we hebben ook cijfers om een beroep op te doen. Niks leren uit die cijfers, niet willen aanpassen, is eigenlijk erger', zegt Boeve.

Die laatste benadrukt wel het belang van de cijfers. 'We moeten vooral eerst nog een keer kijken naar de cijfers, of die nog altijd zo goed zijn als vorige week, dat scholen inderdaad nog relatief veilige omgevingen zijn, en dat we dan moeten kijken hoe we zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen blijven laten gaan', aldus de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Om de scholen volledig open te houden, moeten er dan wel maatregelen komen. De uitbreiding van de mondmaskerplicht naar de speelplaats, bewustmaking over het gebruik van het mondmasker buiten school, leerlingen vaste plaatsen toekennen en strengere richtlijnen voor de lessen lichamelijke opvoeding, zouden onder meer op tafel liggen. De veiligheidsmaatregelen mogen 'de zaken wel niet moeilijker maken dan ze moeten zijn', vindt Boeve. 'Veiligheid is prioritair, maar de haalbaarheid blijft voor ons ook belangrijk.' Ook Verdyck wijst op het belang van 'organisatorische haalbaarheid' en benadrukt dat de maatregelen gedragen moeten worden door virologen. (Belga)

Weyts zat woensdag al samen met de onderwijspartners over een mogelijke wijziging van de kleurcodes in het kader van de coronapandemie. Uiteindelijk werd besloten dat het verplichte onderwijs in Vlaanderen in code geel zou blijven en dus voltijds open blijft. De beslissing werd genomen op basis van de besmettingscijfers, luidde het. Het merendeel van de besmettingen zou te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. Weyts wilde de scholen daarom volledig open houden. Nochtans waren met name de onderwijsvakbonden voorstander van een overstap naar code oranje, maar Weyts wil eerst de draaiboeken herbekijken, zodat de secundaire scholen ook onder code oranje volledig open zouden blijven. Volgens de huidige draaiboeken schakelen leerlingen vanaf het derde middelbaar bij code oranje over op halftijds fysiek onderwijs. En dat is nefast: 'De eerste slachtoffers van gesloten scholen, zijn altijd de meest kwetsbaren, de zwaksten', aldus de minister maandag voor de start van het overleg. De huidige draaiboeken werden nog voor de zomer opgesteld. 'Maar mochten we twee maanden geleden geweten hebben wat we vandaag weten, dan zouden we misschien in een andere wereld zitten', zegt Weyts. 'We hebben geleerd dat de bron van de besmettingen niet bij de scholen ligt, maar dat de besmettingen vooral buiten de scholen gebeuren en dat de school relatief gezien een veiligere omgeving is dan buiten de school.'Ook Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), en Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zeggen dat de draaiboeken aan de realiteit moeten worden aangepast. 'We mogen niet blind zijn voor wat er zich afspeelt in de samenleving. Een school is geen eiland. (...) Er zijn ondertussen andere inzichten', aldus Verdyck. 'We weten ondertussen meer en we hebben ook cijfers om een beroep op te doen. Niks leren uit die cijfers, niet willen aanpassen, is eigenlijk erger', zegt Boeve. Die laatste benadrukt wel het belang van de cijfers. 'We moeten vooral eerst nog een keer kijken naar de cijfers, of die nog altijd zo goed zijn als vorige week, dat scholen inderdaad nog relatief veilige omgevingen zijn, en dat we dan moeten kijken hoe we zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen blijven laten gaan', aldus de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om de scholen volledig open te houden, moeten er dan wel maatregelen komen. De uitbreiding van de mondmaskerplicht naar de speelplaats, bewustmaking over het gebruik van het mondmasker buiten school, leerlingen vaste plaatsen toekennen en strengere richtlijnen voor de lessen lichamelijke opvoeding, zouden onder meer op tafel liggen. De veiligheidsmaatregelen mogen 'de zaken wel niet moeilijker maken dan ze moeten zijn', vindt Boeve. 'Veiligheid is prioritair, maar de haalbaarheid blijft voor ons ook belangrijk.' Ook Verdyck wijst op het belang van 'organisatorische haalbaarheid' en benadrukt dat de maatregelen gedragen moeten worden door virologen. (Belga)