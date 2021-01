Scholen open houden is een belangrijke prioriteit, maar de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen zijn nog belangrijker. Dat stelt onderwijsvakbond COV nu steeds meer besmettingen worden vastgesteld op scholen.

De vakbond van het basisonderwijs roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om krachtdadig in te grijpen waar en wanneer dat nodig is. Woensdag vindt opnieuw overleg plaats tussen de onderwijspartners.

Aan de ouders en de leerlingen vraagt het COV om ook buiten de school de geldende maatregelen zo strikt mogelijk na te leven en contacten te beperken. 'Het heeft geen zin om binnen de schoolmuren een veilige omgeving te creëren als buiten de schoolmuren kruiscontacten gewoon blijven doorgaan', klinkt het. 'We beseffen dat het pijnlijk is om de vrijetijdsbesteding van de kinderen nog meer te beperken. Maar hier staat ook de gezondheid van het onderwijspersoneel op het spel. Beter de korte pijn dan een lente en zomer zonder uitzicht op versoepelingen.'

Vandaag was er overleg tussen de ministers van Sport, Jeugd en Cultuur van de verschillende gemeenschappen over het al dan niet inperken of stopzetten van buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen. Volgens Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts is het de bedoeling om morgen knopen door te hakken. Woensdag zitten de Vlaamse onderwijspartners dan weer opnieuw samen. (Belga)

De vakbond van het basisonderwijs roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om krachtdadig in te grijpen waar en wanneer dat nodig is. Woensdag vindt opnieuw overleg plaats tussen de onderwijspartners.Aan de ouders en de leerlingen vraagt het COV om ook buiten de school de geldende maatregelen zo strikt mogelijk na te leven en contacten te beperken. 'Het heeft geen zin om binnen de schoolmuren een veilige omgeving te creëren als buiten de schoolmuren kruiscontacten gewoon blijven doorgaan', klinkt het. 'We beseffen dat het pijnlijk is om de vrijetijdsbesteding van de kinderen nog meer te beperken. Maar hier staat ook de gezondheid van het onderwijspersoneel op het spel. Beter de korte pijn dan een lente en zomer zonder uitzicht op versoepelingen.' Vandaag was er overleg tussen de ministers van Sport, Jeugd en Cultuur van de verschillende gemeenschappen over het al dan niet inperken of stopzetten van buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen. Volgens Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts is het de bedoeling om morgen knopen door te hakken. Woensdag zitten de Vlaamse onderwijspartners dan weer opnieuw samen. (Belga)