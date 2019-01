Onderwijsraad wil geen nieuwe hervormingen onder volgende regering

'Veranderingen worden doorgeduwd zonder dat de betrokkenen de kans hebben dit te verwerken', schrijft de raad, waarin koepels en vakbonden vertegenwoordigd zijn, in een memorandum.

'Er zijn de voorbije legislatuur veel belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. De vraag die we ons nu moeten stellen is: "Werken die op de klasvloer?"', vat VLOR-voorzitter Ann Verreth het samen in de krant. Ze verwijst onder meer naar de hervorming van het secundair, het M-decreet, de opfrissing van de eindtermen en de inkapseling van de lerarenopleiding in het hoger onderwijs.

Voorts formuleert de raad zeven prioriteiten, waarbij aandacht voor gelijke onderwijskansen als een rode draad door het document loopt.