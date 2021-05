In de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag klinkt het pleidooi om de verluchting in schoolgebouwen beter te controleren steeds luider. De onderwijsnetten vinden CO2-meters in elke klas 'aanbevolen', vakbond en politieke oppositie willen een verplichting.

Dat schrijft De Morgen. Ook Het Laatste Nieuws bericht over de kwestie.

'Ik kan ze niet verplichten', zegt Lieven Boeve, directeur van het Katholiek Onderwijs, over zulke meters. 'Ik leid een ondersteunende organisatie, ik ben niet de hiërarchische overste van de directies. Maar natuurlijk raden wij het gebruik ervan aan.' Raymonda Verdyck - nog tot 1 september aan het hoofd van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs - is het eens met haar collega. 'Principieel sta ik erachter om CO2-meters aan te bevelen in elk klaslokaal. Maar ook wij kunnen directies daartoe niet verplichten. De meeste scholen doen trouwens hun best en zetten ramen en deuren maximaal open.'

Parlement

In het Vlaams Parlement dient oppositielid Elisabeth Meuleman (Groen) deze week voor de tweede keer een resolutie in om CO2-meters in elk lokaal te verplichten. Nancy Libert van de socialistische vakbondsafdeling ACOD is ervan overtuigd dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die verplichting niet zelf zal willen invoeren. 'Weyts is er nog altijd niet van overtuigd dat goede verluchting een groot verschil kan maken. Maar wij zijn zeker vragende partij, voor het welzijn van onze leden, en voor dat van alle leerlingen.'

Dat schrijft De Morgen. Ook Het Laatste Nieuws bericht over de kwestie.'Ik kan ze niet verplichten', zegt Lieven Boeve, directeur van het Katholiek Onderwijs, over zulke meters. 'Ik leid een ondersteunende organisatie, ik ben niet de hiërarchische overste van de directies. Maar natuurlijk raden wij het gebruik ervan aan.' Raymonda Verdyck - nog tot 1 september aan het hoofd van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs - is het eens met haar collega. 'Principieel sta ik erachter om CO2-meters aan te bevelen in elk klaslokaal. Maar ook wij kunnen directies daartoe niet verplichten. De meeste scholen doen trouwens hun best en zetten ramen en deuren maximaal open.' In het Vlaams Parlement dient oppositielid Elisabeth Meuleman (Groen) deze week voor de tweede keer een resolutie in om CO2-meters in elk lokaal te verplichten. Nancy Libert van de socialistische vakbondsafdeling ACOD is ervan overtuigd dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die verplichting niet zelf zal willen invoeren. 'Weyts is er nog altijd niet van overtuigd dat goede verluchting een groot verschil kan maken. Maar wij zijn zeker vragende partij, voor het welzijn van onze leden, en voor dat van alle leerlingen.'