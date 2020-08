De onderwijskoepels die vrijdag aanschuiven voor het overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hopen nog altijd dat de scholen in september van start kunnen gaan met in een code geel-scenario.

Samen met experten van de GEES (de groep van experts die belast is met de exitstrategie) wordt vrijdag de epidemiologische toestand besproken en bepaald hoe de eerste dagen van het nieuwe schooljaar gekleurd zullen zijn.

Minister Weyts zegt dat hij een concreet voorstel op tafel zal leggen.

Scenario's

De experten van de GEES zullen aanwezig zijn en hun uiteenzetting geven over de risico's die het terug naar school gaan inhoudt. Het groene scenario is geen optie gezien het stijgend aantal besmettingen en dus blijven geel, oranje en rood over.

In het gele scenario mogen plus-12-jarigen in principe vier van de vijf dagen op school zijn. Bij oranje of rood daalt dat naar één week op de twee.

De onderwijskoepels benadrukken voor het overleg het belang van de aanwezigheid van de leerlingen in het secundair onderwijs en daar streven ze dus maximaal naar.

'We willen nog altijd in het scenario starten dat voor de zomer is afgesproken en dat is code geel. Zo kunnen we maximaal kansen bieden aan onze jonge mensen en hen de nodige ondersteuning bieden. Tegelijkertijd merk je ook dat de sociale component en het welbevinden erg belangrijk zijn om jongeren opnieuw in contact met elkaar te brengen. Zo krijgen ze opnieuw structuur in hun leven. We gaan graag voor code geel, maar we doen niets wat tegen de gezondheid ingaat', stelt Raymonda Verduyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs.

'We hopen dat de meerderheid van de scholen kan starten in scenario geel en zeker in het secundair onderwijs is het belangrijk dat alle scholen in hetzelfde scenario kunnen starten. Gewoon al om elkaar te leren kennen, maar ook om te zien waar ze staan. Code oranje en rood moeten uitzonderingsscenario's moeten blijven, zeker voor het secundair onderwijs, want dan ga je naar een halvering van de leertijd', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Kahtoliek Onderwijs Vlaanderen.

'Hoe je het draait of keert, een les van de afgelopen maanden is dat afstandsonderwijs een goed noodmechanisme is, maar eigenlijk geen wenselijke situatie voor alle vakken en voor lange tijd', vervolgt hij.

Of alle scholen onder een bepaalde kleurcode zullen vallen, is nog niet duidelijk. Het kan goed zijn dat er hier en daar voor bepaalde gebieden strenger wordt opgetreden.

Minister Weyts liet voorafgaand het overleg verstaan dat hij een duidelijk voorstel klaar heeft om op tafel te leggen, maar onder welke kleur dat valt, wilde hij nog niet zeggen.

